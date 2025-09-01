山崎実業“タワー＆スマートシリーズ”に新作登場！ コードレスクリーナーホルダーなど3点
インテリア雑貨メーカーの山崎実業は、人気の「タワーシリーズ」の新作を含む新商品3点を、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピングで販売している。
【写真】コードレスクリーナーをすっきり収納！ 新商品のラインナップ
■コンパクトに収納可能
今回発売されたのは、無駄を省いたシンプルな設計と機能性で人気の「タワーシリーズ」と、おしゃれでコスパの良さが魅力の「スマートシリーズ」から登場した新商品3点。
「カラーボックスに差し込めるフック5連 スマート」は、カラーボックスの側板に差し込むだけで取り付けられる便利な5連フック。側板と棚板の角にバーをセットしてフックをはめ込む構造で、左右どちら側にも設置できる。
また、台座の山型パーツによってティッシュを最後までスムーズに引き出せる設計の「コンパクトティッシュケース タワー スクエア」も販売。ボックスやソフトタイプのティッシュをコンパクトに収納でき、空間をすっきり見せたい人にぴったりだ。
さらに、掛けるだけで簡単収納できる「ウォール収納付きコードレスクリーナーホルダー タワー 石こうボード壁対応」も用意。上部の収納スペースには紙パックなどの消耗品をまとめられるほか、クローゼット内に設置すれば小物収納としても活躍する。
