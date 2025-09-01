「序盤で脱落した人、もう一度観てほしい」コラムニストが月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』の”もったいないさ”を解説

3話後半から面白くなる質の高い学園ドラマ

『僕達はまだその星の校則を知らない』はなかなかもったいないドラマだ。

中盤からは魅力的な展開を見せている。いまは毎週楽しみに見ている。

ただし、それは途中からだ。

出だしはあまり魅力的ではなかった。わたしはつまらなかった。

1話があまりおもしろくなく、2話もおもしろくなくて、3話前半も見ていてきつかった。

なかなか厳しい展開である。

1話2話3話がつまらないと、ふつうは見るのをやめる。たぶん、やめた人も多かったのではないか。

3話後半から、わたしはおもしろくなった。

宮沢賢治ねえと、ハスに構えて見ていたのだが、主人公の言動がたまらなく愛らしく楽しく見えてきて、それから楽しみにしている。

高校が舞台である。

そこに赴任してきた若い弁護士の白鳥健治（磯村勇斗）が主人公。

彼はまわりと合わせるのが苦手な青年で、不登校の時代が長かった。しかし、週三日、スクールロイヤーとして学校で待機している。大人になっても、学校にくることがかなり苦痛のようである。星を見るのが好きなので、天文部の活動に興味を持つ。

「いまどきの高校生の問題」の取り上げ方

ドラマには2つの方向性がある。

1つは「いまどきの学校ならではの問題・事件」についてである。

主人公はスクールロイヤーとして、つまり弁護士として、それに対応する。

もう1つは、学校にまともに通えなかった青年・白鳥健治が、ひょんな流れで高校の天文部の顧問として高校生の部活に関わっていく部分である。

1つめの「いまどきの高校生の問題」の扱いが難しそうだった。

最初のほうは、おもしろく仕上がっていない。

1話では「制服とジェンダーレス」の問題を取り扱っていた。

2話は「恋愛相手をふること（失恋させること）はいじめか」というテーマであった。

3話は「学校内での盗撮」である。

いまどきの高校ならではのラインナップである。

なんか無理な頑張りを感じてしまった。

頑張って「いまどき」を入れようとして、どこか無理が出来てしまったようだった。見ていてちょっとつらかった。

3話の盗撮問題の結末は、きちんと学園ドラマ的に温和な着地となったのだけど、1話と2話での問題提起は、いまどきだなあとはおもったが、さほど感心できなかった。

このあたり、ドラマの流れを決める人たちの、意見がまとまっていない感じがした。

「学園ドラマの楽しさを求めよう」という意見を押しのけて、「現代性と社会性の高いドラマにしたい」という生真面目派の意見が勝ってドラマが作られてしまったという印象を抱いてしまったが、もちろん勝手な妄想である。

主人公が「天文部の顧問」になってからが面白い

3話後半からおもしろくなるのは、気弱で優しい建治が、勇気を振り絞って「天文部の顧問」を引き受けるからである。

いまどきの学校は教師ではなくても、部活の顧問をやれるらしい。

彼は生真面目で、あまり融通が利かない。

生徒がときどき「先生」と呼びかけると、「ぼくは先生ではありません」といちいち断りをいれる。

小学生のときから周りに合わせられず、いじめに遭ってかなりつらいおもいをした。味方だった母親が死んでしまってからは本当の理解者がいなくなってしまった。

そんな人物が、天文部の復活から関わり、顧問を引き受ける。

部員と星について語りあい、宇宙の始まりとビッグバンについても語る。

学校の天文台での合宿ができなくなったので、自分の家での夏の合宿を引き受けた。生徒たちと夜通し起きて、星を観察する。

学校時代にまったく部活動などやったことのなかった彼が天文部と関わっていくところが、みていてどきどきするする。

弱小部活の物語の部分が色濃くなってきたとたん、ドラマがおもしろくなりだした。

スクールロイヤーとして

スクールロイヤーとしての活動もある。

弁護士として、高校でのいまどきな事件に関わっていくことになる。

4話では、生徒の成績が間違ってみんなが閲覧できるようになってしまった「情報漏洩」の事件が起こる。

5話は夏休みの天文部の夏合宿の回。

6話は、カンニングと教育虐待の話。

7話は2年生女子が数学教師を好きになってしまう話。

4話の校内メールで一部生徒の成績が見られるようになってしまった、という情報漏洩は、いまどきの問題である。

ただ、5話以降の夏合宿、カンニング、教師と生徒の恋というのはかなり昔からのテーマでもある。昭和どころか明治大正時代から話題にされていたような学園ドラマの定番ネタだといえる。

そこが丁寧に描かれて、なかなかおもしろくなっていった。

ただこれは、昔ながらの題材だったらやっぱり受けが良くて、新規題材はダメだという単純な話ではない。

出し方の順番が違っていたというところではないか。

いまどきの問題を先に出したから「意識の高いドラマ」とはなったが、おもしろみに欠けたという感じである。なかなかむずかしい。

いまは安心して見ていられる。

けっこう質の高い学園ドラマだなとおもっている。

ただたぶん、前半で多くの視聴者を逃してしまい、狭いところでしか話題になっていない感じがする。なかなかもったいない。

途中からでも面白いので、見る人が増えればいいのにとおもっている。

このままスルーされるのは気の毒なドラマである。

若い役者陣に注目

また、学園ドラマは、高校生役で若い役者が一挙に出てくるのが楽しみである。

この『僕達はまだその星の校則を知らない』もその例に洩れない。

天文部員では高瀬役ののせりん、江見役の月島琉衣。

二人は星が好きなので、主人公との話もはずむ。

このドラマでは「とんちんかん」と呼ばれていた月島琉衣は、「からかい上手の高木さん」でからかい上手な高木さんを演じていた女優だ。前から注目されている。

いろんなものが肩に乗る「肩乗せ属」三木美月役の近藤華と、彼女とつながりをもったテントウムシを研究する内田くん役の越山敬達も二人ともすごくその存在感がいい。透き通っているようである。

2話で失恋騒ぎの中心にいた藤村役の日向亘は、すでにいくつかのドラマで見かける役者である。

彼をフッた堀さん役の菊地姫奈はグラドルとして有名で、ドラマもよく出ている。

日向亘と菊地姫奈というのも注目である。

生徒会会長の鷹野役の日高由起刀は坊主頭なのにスカートの制服を着て登校してざわつかせていたし、副会長の斎藤役の南琴奈はずっと彼と対立していた。

あとは、議長団議長で、制服廃止の急先鋒だった北原役の中野有紗や、7話で数学教師を好きになった島田役の北里琉、父が厳しく一種の教育虐待を受けている有島役の栄莉弥などは存在そのものが鮮烈である。

男性も女性も、どこまでもどこまでも透き通って見えそうな風通しの良さに驚かされる存在ばかりだ。爽やかさで固められているのは、おそらくテーマがときに重くなるからと考えての人選にようにもみえる。

もう一度並べておく。

のせりん 月島琉衣 近藤華 越山敬達 日向亘 菊地姫奈 日高由起刀 南琴奈 中野有紗 北里琉 栄莉弥

注目していきたい人たちである。こういうメンバー一覧って10年経って見ると驚いたりするものである。

