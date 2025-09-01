◇ナ・リーグ ドジャース5―4ダイヤモンドバックス（2025年8月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で2試合ぶりとなる安打を放った。試合は3点リードの8回に同点に追いつかれたが、9回に代打ウィル・スミス捕手がサヨナラ弾を放って連敗を2でストップ。試合に敗れた2位パドレスとのゲーム差を2に広げ、地区優勝マジックを23に減らした。山本由伸投手は7回4安打1失点、自己最多タイ10奪三振も12勝目はお預けとなった。

この日は右腕ファットとの対戦。初球に外角低めのシンカーを打ち損じた打球が左すねにワンバウンドではね返って当たり、苦悶（くもん）の表情を浮かべた。それでもカウント1―1から3球目の外角低めシンカーを右前にはじき返した。初回に安打を放つのは出場9試合ぶりとなった。ベッツ、フリーマンも安打でつなぎ、大谷から3連打で1点を先制し、先発の山本由伸を援護した。フリーマンは現役最多の通算544二塁打目で、デレク・ジーター（ヤンキース）に並ぶ歴代35位タイとした。

ドジャースは8回に救援左腕スコットがキャロルに同点3ランを被弾するまさかの展開。嫌な雰囲気が漂ったが、9回先頭でラッシングの代打としてスミスが登場。3番手右腕カーティスの速球を捉えて左中間席に特大の420フィート（約128.0メートル）弾をかっ飛ばした。

スミスがダイヤモンドを一周して生還すると大谷や山本らナインがホームで出迎え。主役をもみくちゃにして勝利の味を分かち合った。