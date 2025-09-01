総合容器メーカー・大和製罐（本社・東京）が、缶詰製品に独自開発したアタッチメントを装着することで電子レンジ内でのスパークを抑制して加熱調理できる「レンジ de 缶」を国内で初めて開発した。

魚を食べたい時、大活躍のサバ缶！ でも温める時がちょっと面倒…

タンパク質、食物繊維、炭水化物、脂質、ビタミン…栄養バランスをきっちり計算するのは性に合わないが、ご飯、肉か魚か大豆、野菜を一食のうちでなるべく摂取するよう心がけるくらいには体のことを考えて食事をとっている。

”肉か魚か大豆”と言っても、混ぜれば食べられる納豆や卵、茹でても炒めてもすぐに火が通る豚バラが多くなる傾向にある。そういえば魚をあまり食べていないかも、という状況になりがち。でも焼き魚は後片付けが面倒だ…なんて時に役立つのが、サバ缶やツナ缶である。ストックしておけば魚不足の時の心強い味方であり、もしもの災害のための備えにもなってくれている。

特にサバ缶は、開けてそのまま食べられるし、味噌汁、パスタなど幅広い料理で使いやすい。しかもDHAやEPAといった良質な脂質、タンパク質、カルシウム、ビタミンDなどが豊富に含まれているとあって、体に良いものを摂取している満足感もある。

サバ缶といえば水煮缶か味噌煮缶が一般的だが、昨今のサバ缶ブームも手伝ってさまざまな味付けのものが販売されていて目移りするほど。カレー煮、トマト煮、バジル＆レモン、柚子胡椒…本当に開けるだけで一品のおかずになる美味しさ！ しかしここで毎度よぎるのが、缶のまま電子レンジで温められたらいいのに、という思いである。もちろん金属を電子レンジにかけるのはNGなので、皿に移し替える。仕方ないが、洗い物が一つ増える。

安心して缶詰をレンチンしよう！ 火花が散らないワケとは

そんな“缶詰を電子レンジで温めたい”という願いが叶う日が近々やってきそうだ。飲料や食品用の缶や、化粧品用のボトルなどを作っている容器メーカー・大和製罐が、缶詰を電子レンジで温められる専用アタッチメント「ノンスパークキャップ」を開発。「ノンスパークキャップ」を缶詰に装着することで、電子レンジ内で起こる火花（スパーク）を抑えて加熱調理ができる「レンジde缶」を今後販売する予定だという。

レンジde缶

もし電子レンジで缶詰を加熱した場合、庫内で発生するマイクロ波が金属表面に反射することで、マイクロ波が缶詰の一部に集中し、火花が発生する。特にレンジ庫内底面との距離が近いとそのリスクは高まるそう。「ノンスパークキャップ」は、缶詰の底に取り付けるアタッチメントで、レンジ庫内底面との間隔を適切に保つ構造を採用。これによって、火花の発生を抑えることが可能になった。

レンジde缶

ノンスパークキャップ

缶詰市場が盛り上がるかも！ 今後の取り組みに注目

実は、原材料費や物流費の高騰、レトルト食品の台頭などによって、缶詰市場の生産量は減少傾向にある。そして共働き家庭の増加や、コロナ禍以降のライフスタイルの変化により “時短”に特化した製品が好まれる中、やはり缶詰は温めて食べる場合に移し替える手間がかかるという課題があった。そんな時代の流れの中で2021年、大和製罐は「誰もが電子レンジで簡単に中身を温められる缶詰」という新たなジャンル開拓に踏み切ることに。

それから4年の開発期間を経て、「レンジde缶」の開発に成功。今後は、製品の量産化に向けた取り組みを加速し、2026年3月までの製品化を目指す。さらに「温めることで美味しく食べられる缶詰」という新たなジャンルの創出を推進していくという。電子レンジにかけられる缶詰が当たり前となったら、缶詰の美味しさもより一層広がっていくことになるだろう。今後の動向も楽しみだ。

文／下山萌子

しもやま・もえこ。ライター。お米が大好き。ご飯が炊けた鍋のフタを開けるのが至福の時。ここ数年のお気に入りは粒の大きい「サキホコレ」。あっさりの「ササニシキ」も好み。大学では美学・美術史学を専攻、女性モード誌の編集者を経て、現在は鍼灸師としても活動中。東洋医学の起源、中国に思いを馳せているせいなのか、ガチ中華に目がない。