佐世保女子高生殺人事件の「加害少女」が退所…日本の犯罪加害者の「更生システム」に覚えた違和感

早すぎた社会復帰

神戸で女性を殺害し、東京で逮捕された谷本将志容疑者が、3年前の2022年、女性の首を絞めて警察に逮捕されていたことに、世間の疑問が集中しています。重罪のわりに、社会復帰が早すぎるからです。こんなに早く社会復帰したあげく、見知らぬ女性を殺害したというのでは、怖くて女性は夜の道を歩けないでしょう。

「気をつけろ〇〇君が歩いている」。メディアに人権意識が低かった1980年代ころの「週刊新潮」の特集のタイトルです。〇〇の部分には実名が書かれ、パリ人肉事件(知人の女性を自室に誘い、殺害したあと遺体を食べて逮捕されたのですが、フランスの精神鑑定で精神の異常が確認され、無罪となって日本に帰国。日本では精神鑑定の結果、問題なしとされて無罪放免となりました)の加害者が日本で自由に行動をしていることを報道したときに、戦慄したことを思い出しました。 精神障害者ではありませんが、ごく最近、性犯罪の加害者と報じられた人物の年齢、性別、住所や、被害者の年齢、性別を記載していたウェブサイト「性犯罪マップ」が、政府から公開停止を求める行政指導を受け閉鎖されました。

いずれも、罪を償ったか、罪が意識できない人物に対して、大衆が個人的な復讐心や懲罰行動をとる可能性があることが、最大の問題点です。しかし、私が今回、問題提起する「犯罪」と「加害者」については、復讐心をあおるものではなく、むしろ制度的欠陥によって不幸な体験にまで突き進んでしまった少女の問題をきっかけに国の法的な制度は正しいのかを主張したいと思います。私は佐世保事件以外にも、二つの猟奇的少年犯罪をみてきたため、世間があまりに、この問題に関心が薄く知識も少ないと感じていました。

佐世保女子高生殺人事件はなぜ起きたのか

2014年7月26日の夜、長崎県佐世保市島瀬町に住む同級生の女子高校生Xのマンションに遊びに出かけた女子高校生A（当時15歳）が殺害されました。

帰りを心配したAの両親が捜索願を出し、翌27日午前に、警察官がX宅を訪れたところ、Aがベッドで頭と左手首が切断された状態で仰向けになり倒れて死亡しているのが発見されました。当初、Xは、Aの行方について「知らない」と答えていましたが、その後、殺人を認めて緊急逮捕され、長崎地方検察庁はXに精神鑑定の必要があるとして、佐世保簡易裁判所が精神鑑定留置を認め、３カ月間、医療機関に鑑定留置されました。

この事件は、きわめて猟奇的だったので、その後の展開も覚えておられる読者も多いと思います。鑑定でわかったことは、Xは、事件が起こった4カ月前の3月2日、佐世保市の自宅で就寝中の父親の頭などを金属バットで複数回殴るなどして殺害しようとしたのです。

Xは、小学6年生時くらいから、同級生の給食に薄めた洗剤や漂白剤、ベンジンを混入するいたずらをくり返すなど、問題行動の多い子でした。中学生になると、医学書を読んで、動物の解剖に熱中し、猫を解体するなど、すでに危険な兆候がありました。2013年10月に実母がガンで亡くなると、不登校になり、翌年、父親を金属バットで殴ったのです。

今から考えれば、この時、事件を防ぐ方法をとりうる選択肢があったのではないかと思いますが、父は佐世保でも弁護士として有名人であり、娘の犯行を警察には隠し、精神科に通院させました(Aの事件後、警察は父親殴打の罪でも再逮捕しています)。医師から「同じ家で寝ていると命の危険がある」と助言され、4月から、別居させていたというのですが、ここが殺人の舞台となってしまいました。彼女は、通学しなくなり、その間、図書館に通い、過去の少年事件・審判を調べ、未成年者の場合は死刑になる例が少なく、16歳を超えると刑事罰を受ける可能性が高くなることなどを知り、16歳になる前に殺人や解体の実行を決意したといいます。

事件直前に明かしていた思い

そして、事件直前の7月23日、Xは継母に、猫を殺して楽しいことや「人を殺したい」ということを打ち明けたため、両親が医師に殺人願望があることを伝えたのですが、医師との話し合いは25日に延び、病院からは「入院は施設の事情で即日の入院ができない」「個室はあるがその一つを独占することになる」と言われ実現できず、事件前には警察にも相談しましたが、結局、児童相談所に連絡を取ることで意見がまとまりました。しかし、不幸は続きます。児童相談窓口のある『佐世保こども・女性・障害者支援センター』に電話相談したものの、勤務時間外で、担当者が不在のため相談ができず、職員から「月曜日（28日）にしてくれ」と断られてしまいました。25日に相談していれば、26日の犯行は防げたかもしれません。以前から担当していた精神科医も、殺人事件の1カ月前、6月10日に佐世保こども・女性・障害者支援センターへ電話で連絡もしたといいます。「Xは人を殺しかねない」といった内容でしたが、児童相談所は、文書決裁するだけで、具体的な行動には出ませんでした。

関係各部署の連携がなかったともいえますが、なんとなく、面倒そうな仕事をおしつけあったという感じもします。

2015年7月13日、長崎家庭裁判所はXに対し、医療少年院（第3種少年院）送致とする保護処分の決定を出し、裁判長は「ASD（自閉症スペクトラム障害）が見られるものの、それが非行に直結したわけではなく、環境的要因の影響もあった」という趣旨の決定理由を述べています。

事件が見せた、不幸な展開

事件も異様、家族も関係省庁も不審なこの事件は、実は、さらに不幸な展開をみせます。実は彼女は、すでに医療少年院を退所しているのです。弁護団は、本来の医療少年院の収容最大期限である23歳での退所を主張しましたが、収容先の少年院長は収容継続を申請し、長崎家庭裁判所は26歳になる2024年までの継続を認めました。これについては、弁護団と裁判所は対立しましたが、福岡高等裁判所はXの精神にまだ著しい障害があり、矯正教育を継続して行うことが特に必要であるとして、決定は認められました。実は、23歳を超え矯正教育を継続した例は日本にはありません。それだけ、彼女の病は重かったのだろうと判断できます。

結局、2024年7月、Xは26歳となり、少年院での矯正教育の収容継続期間が終了し、退所しました。もう、法律的にはこれが限界だというのですが、医療少年院からは正式に彼女が完治したという結論もでていません。

私はこの点に、国や精神医学界が、もう一度制度を考え直す必要があるのではないかと考えるのです。

「少年A」の犯行を両親は「知らなかった」

なぜなら、私は佐世保の事件以外の二つの大きな少年事件の取材に関わり、関係者から深い事情を聞いているからです。ひとつは神戸の酒鬼薔薇こと、少年Aの事件です。

当初、メディアは親の教育が厳しすぎた、といった教育論でもちきりでしたが、高名な精神科医が「こういう罪を犯した少年は、絶対、親の前ではいい子であり、残忍な姿などみせません」と「サイコパス」という概念を用いて説明しました。（現在、日本の精神医学ではこの概念はほとんど用いられていませんが、当時の状況に合わせてそのまま記載します。）初めてその概念を知った弁護団は、週刊文春に両親の手記を書かせました。両親が息子の兆候を知らなかっただけでなく、少年の殺人事件は親がよほど気をつけていないと、まったく気付かないケースもありうるということを世間に知らせる義務があると考えたからです。本の印税をすべて被害者に寄付するという条件のもと、私は両親の少年Aに対する認識を取材しました。

私が、両親の「知らなかった」という証言を信じたのは、ある時期まで、両親は少年Aの犯行を完全に冤罪と考え、当時国家による冤罪説を唱えていた団体と行動をともにしようとまで考えていたと聞いたときでした。両親は、ごく普通の夫婦であり、会社の引き止めも断り、責任をとって会社をやめ、コンビニに二人で住み込みで働いて、弟たちを進学させるようなひとたちだっただけに、自分の責任を逃れるための冤罪説を唱えるはずがないと思ったのです。

そして、少年Aも医療少年院に送られ、ずっと監視カメラで監視して、性的な願望が、殺害から異性への普通のものに変わるか、慎重に判断した末、出所が許可されました。

が、実際は、Aが担当した精神科医の女性に恋愛感情を抱いたため、これが、「殺人で性的興奮を覚えるという彼の性癖が修正された」と判断され、退所後は、その精神科医がウォッチするという条件がついていました。しかし、彼はわずかな期間で、その庇護下から逃れ、行方をくらまし、出版社に「正常」とは思えない手記を送り出版までしたことは読者もご記憶かと思います。Ａ少年からは謝罪の意志も感じられません。あの異様な手記を読めば、彼の退所の判断が正しかったのかどうか疑問に思うことは事実です。

衝撃的だった退所後の人生

もうひとつの少年事件も衝撃的でした。酒鬼薔薇の事件の取材過程で、「17年前、同じような事件(同級生の首を切断して殺害し医療少年院にはいった)を起こした少年がいる。その後、彼がどうなったか。取材してみれば？」というアドバイスを受け、ノンフィクション作家・奥野修司氏が、地を這う取材の結果、退所後、ある職業についていることを確認しました。彼の退所後の人生は、あまりに衝撃的で，書くかどうか、弁護士と社も加わり、議論しましたが、雑誌掲載時は書くことを見送り、「心にナイフをしのばせて」として単行本化するにあたって社として慎重な検討の上、彼が、弁護士試験に合格し、弁護士として活動していたことを公表しました。

奥野氏の取材によれば、家族を失った被害者家族は悲惨な精神状況に追い詰められ、加害者をだした父親は落魄して、苦しい生活でしたが、少年は退所後も、その双方に対して、裕福な生活をしているのに謝罪も慰謝料も支払っていませんでした。法的に彼にはもはや責任はありません。しかし、人間の常識としてどうなのか、それが本当に更生したといえるのかと、思うのは私だけではないでしょう。単行本出版後、関西中心に厳しい断罪の声が高まり、本人から慰謝料を支払うという連絡が奥野氏に来ましたが、騒動がおちつくと、その話は消えてなくなり、本人は引っ越ししてちがう地方でまた弁護士をやっています。

これが更生できたということになるのでしょうか。

更生システムへの大いなる疑問

私は、少年Aも、そして、『心にナイフをしのばせて』の主人公にも、社会に出てから贖罪の意識がみられないことに、この国の更生システムに大いなる疑問を抱いてきました。 そして、また佐世保の事件です。

Xは退所後、社会内での更生支援を受けながら生活し、少年院でも引き続き専門家による心理的支援と生活指導が行われていると報道されています。

事件発生まで、これだけミスをしつづけた組織が十全なケアができるのかという疑問とともに、医療少年院の退所年齢の再検討や、退所しても数年の間は毎年精神鑑定を受ける義務をつけること。そして、鑑定結果次第では、もう一度治療体制を国として考えるという風に法的な制度を変えることを提案したいと思います。

最大の犠牲者は、被害者とその家族です。その死がせめて、後世になんらかの役に立つよう我々も深く考えるべきだと思います。

