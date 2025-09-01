◆米大リーグ ドジャース５ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが８月最終戦をサヨナラ勝ちで飾り、連敗を「２」で止めた。４―４の９回に代打・スミスがサヨナラ弾を放った。同地区２位のパドレスが敗れたためゲーム差「２」に広がり、地区優勝へのマジックは２つ減って「２３」となった。８月は途中で４連敗もあったが、１５勝１３敗で乗り切った。

「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は４打数１安打。初回の第１打席で２試合ぶりの安打となる右前打を放ち、３番・フリーマンの中越え適時二塁打で先制のホームを踏んだ。大谷はメジャートップ独走の今季１２４得点目。フリーマンは通算５４４二塁打となり、Ｄ・ジーター（元ヤンキース）に並んで歴代３５位に浮上した。

先発の山本由伸投手（２７）は７回４安打１失点１０Ｋの好投を見せたが、３点リードの８回に２番手左腕スコットが同点３ランを被弾し、今季１２勝目の権利が消滅していた。

９月は２日（同３日）から９連戦でスタート。前回８月２７日（同２８日）の本拠地・レッズ戦で２３年９月の右肘手術から７４９日ぶりとなる復活の白星を挙げた大谷は３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦で二刀流出場の予定だ。昨年に続くワールドシリーズ連覇に向けてレギュラーシーズン最後の１か月に突入する。