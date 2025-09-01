¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÉô°÷£±£±¿Í¤ÎÈØÅÄËÌ¤¬£¹²ó¤Ë°ìµó£¸ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¡ÄÆâ»³ñ¥°ìÏºº¸Íã¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ
¢¡½©µ¨Âç²ñÀÅ²¬¸©Í½Áª¡¡¾å°Ì·èÄêÀï¡¡³ÝÀî¹©£´¡½£¹ÈØÅÄËÌ¡Ê£³£±Æü¡¦ÈØÅÄµå¾ì¡Ë
¡¡¾å°Ì·èÄêÀï£µ»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Éô°÷£±£±¿Í¤ÎÈØÅÄËÌ¤¬£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²ó¤Ë¡¢Æâ»³ñ¥°ìÏºº¸Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎµÕÅ¾£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó£¸ÆÀÅÀ¡£³ÝÀî¹©¤ò£¹¡½£´¤ÇÂà¤±¡¢£²£°£°£°Ç¯°ÊÍè£²£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¸©Âç²ñ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÈØÅÄËÌ¤ÎÆâ»³¤¬Ä¾µå¤òÂª¤¨¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó£²»àËþÎÝ¡£µÕÅ¾¤Îº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÎÝ¾å¤Ç¡¢°®¤Ã¤¿·ý¤òÆ¬¾å¤Ø¤ÈÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¼«¿È¡¢º£½©½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å°Ì·èÄêÀï¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£´ÈÖ¤À¤Ã¤¿½Õ¸©Í½Áª¸å¤Ë¹øÄÇ¡Ê¤è¤¦¤Ä¤¤¡ËÊ¬Î¥¾É¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¸·î¤ËÆþ¤êºÆÈ¯¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÍ¾¾¾¦¤È¤ÎÂåÉ½·èÄêÀï¡Ê£¸·î£²£´Æü¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£²£µÇ¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î¸©½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°å»Õ¤Îµö²Ä¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤Î¡È¶¯¹Ô½Ð¾ì¡É¡£¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éô°÷¤Ï£±£±¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÅê¼ê¤Ï£µ¿ÍÂÎÀ©¡££¹²ó£´¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤·¤Æ£³»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤·¤¿ÅÏÊÕ¾ÅÍ¼ç¾¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â¡¢ÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ë¡£Æâ»³¤Ï³°Ìî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤±¡¢Æþ³Ø¸å¤Ë¤Ï°ì¡¢»°ÎÝ¡¢Êá¼ê¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©Âç²ñ¤Ï£¸Æü¤ËÃêÁª²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£³Æü¤Ë³«Ëë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÈØÅÄËÌ¤Î²÷¿Ê·â¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë