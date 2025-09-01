【天気】9月のスタートも猛烈な暑さ 北日本は大雨に警戒
1日（月）9月のスタートも猛烈な暑さになるでしょう。北日本では大雨に警戒してください。
【1日（月）の天気】
低気圧や前線が北海道に近づくため、北海道北部ではすでに雨が降り始めています。日中は雨の範囲が広がり、午後は東北北部も雨が降る見込みです。北海道〜東北北部の日本海側を中心に雨脚が強まり、翌日にかけて大雨になりそうです。
●予想24時間降水量（2日朝まで、多いところ）
北海道 120ミリ
東北 100ミリ
深夜の大雨になるおそれもありますので、夜は家の2階以上の崖から離れた部屋でお休みください。
一方、東北南部〜九州・沖縄は高気圧に覆われて晴れ、9月らしからぬ真夏のような暑さになりそうです。湿った空気が流れ込む西日本では、晴れていても急な激しい雷雨に気をつけてください。東日本も山沿いを中心に夕立があるでしょう。
【予想最高気温】（前日差）
東北南部〜九州で猛暑日になるところが多くなりそうです。真夏と同じように熱中症対策をして、なるべく涼しい室内でお過ごしください。
札幌 29℃（＋2）
山形 37℃（＋5）
新潟 36℃（＋3）
東京 36℃（-1）
名古屋 38℃（-2）
大阪 36℃（-2）
鳥取 36℃（±0）
高知 34℃（±0）
福岡 35℃（±0）
【週間予報】
■大阪〜那覇
2日（火）は日本海側と沖縄で雨が降り、3日（水）〜5日（金）は太平洋側を中心に雨になるでしょう。日差しが少なくなると若干気温が下がりますが、蒸し暑くなりそうです。
北日本は2日（火）にかけて、北陸では2日（火）から3日（水）にかけて大雨になりそうです。東京や名古屋では2日（火）も晴れて37℃まで気温が上がる予想ですが、関東や東海も3日（水）〜6日（土）はくもりや雨で、多少暑さが和らぎそうです。