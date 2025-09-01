今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月1日（月）〜9月7日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月1日（月）〜9月7日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、コミュニケーションや学びが活発になるようです。身近な人や環境とのつながりを大切にしながら、自分のペースで生活できるよう整えていきましょう。情報交換や家族との時間が、良い流れを引き寄せることでしょう。恋愛は、あなたの優しさが相手に伝わりやすいタイミング。安心感を与えるような行動をすると◎
★ワンポイントアドバイス★
日常生活を見直して、仕事とプライベートのバランスが取れるようにしましょう。丁寧に日々を積み重ねていくのも◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
