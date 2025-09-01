今日1日は北海道や東北北部を中心に雨が降るでしょう。局地的に非常に激しい雨が降りそうです。東北南部、関東から九州は午前中は晴れるものの、午後は天気が急変して所々で雨雲が発達するでしょう。ただ、都心など平野部は今日1日も雨が降らない状態が続きそうです。

北海道や東北北部は曇りや雨 非常に激しい雨や雷雨

今日1日は、沿海州の低気圧から前線が延び、北日本を通過するでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、明日2日にかけて大気の状態が非常に不安定になりそうです。





北海道や東北北部では今日1日は雲に覆われて、昼頃から次第に雨が降るでしょう。局地的に雷をともなって激しい雨や非常に激しい雨が降りそうです。今日1日午前6時から明日2日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、北海道地方 120ミリ東北地方 100ミリその後、明日2日午前6時から明後日3日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で、東北地方 120ミリとなっています。北海道や東北北部を中心に、明日2日にかけて、土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうにご注意ください。

東北南部〜九州は午後は天気急変 非常に激しい雨や雷雨も

東北南部や北陸、関東から九州は、広く晴れるものの、気温の上昇や湿った空気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。午後は山沿いを中心に局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。九州北部では局地的に雨雲が発達して、非常に激しい雨や雷雨の所があるでしょう。晴れていても午後は空模様の変化に注意が必要です。

東京都心は8月19日以降、無降水状態

ただ、東北の太平洋側や関東、東海などの平野部では今日1日も雨の降らない所もあるでしょう。これらの地域では特にここ10日間ほど平年よりも降水量が非常に少ない状態が続いています。東京都心では8月19日以降、雨が一滴も降らない無降水状態が続いていて、今日1日も東京都心など平野部は雨は降らない見込みです。明日2日もこの状態が続きそうです。東京都心でまとまった雨が降るのは3日の夜となり、その後は曇りや雨の日が多くなるでしょう。