圧巻2発のフェイエノールト上田綺世、ファン・ペルシ―監督が語る成長点「アヤセは非常にいいプレーを…」絶好調の開幕3戦4発で日本代表へ
[8.31 エールディビジ第4節 スパルタ・ロッテルダム 0-4 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは8月31日に第4節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは、MF三戸舜介が所属するスパルタ・ロッテルダムと対戦し、4-0で勝利した。2ゴールを決めた上田は後半31分まで出場し、渡辺はフル出場。負傷中の三戸はメンバー外となった。
前半29分に先制したフェイエノールトは、上田がさらに勢いを加速させる。後半3分、PA中央でパスを受けた上田は、相手のマークに体を張りながらゴールに前進。抜け出したところを相手GKに触れられる前に、スライディングでボールを押し込み、先制ゴールを挙げた。
先制直後にも最前線で突破を図ると、相手選手にユニフォームを掴まれた。決定的な得点機会の阻止によるレッドカードを誘発し、フェイエノールトに数的優位をもたらした。
上田は後半20分に自身2点目。MFルシアーノ・バレンテのミドルは相手GKに阻まれるも、すばやく上田が詰めてゴールネットを揺らす。オフサイドの判定もなく、上田の得点が認められ、3-0となった。上田はリーグ戦開幕3試合連続ゴールを続け、4ゴール目となった。
後半31分に上田は途中交代し、フェイエノールトは試合終了間際にもダメ押しの4点目。そのまま4-0で終え、リーグ戦3連勝で暫定首位に立っている。ともに日本代表に選出されている上田と渡辺は、この後遠征先のアメリカに移動する。
フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は上田の活躍に目を細めている。蘭『Voetbal International』によると、指揮官は「アヤセは非常にいいプレーをしている」と絶賛。「守備面でもすでに重要な存在だ」と語りつつ、攻撃面の成長を口にする。「PA内での動きがどんどん良くなっている。背を向けた状態でもスペースを効果的に使い、すばらしい仕事をしてくれている」とかつての名ストライカーもうならせた。
また指揮官は、渡辺の加入が上田の心身にも影響を与えたと明かしている。渡辺もフル出場で完封に貢献。要所でカウンターを防ぎ、最後方でも巧みなボールタッチで保持に貢献していた。
