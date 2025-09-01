「さすがにムカついた」オードリー若林が激レアさんにイラッ！　共演者もブーイングするまさかの展開

9月1日（月）放送の『激レアさんを連れてきた。』には、桜井日奈子とヒコロヒーがゲスト出演。「ド素人だけど完全に運だけでスイーツ界で大発明をかまして大儲けしている人」が登場する。

これまで番組では数多くの幸運の持ち主を紹介してきたが、その中でも今回登場するシマハラさんは“最強の強運”を持つ人物かもしれない

しかも、一度きりではなく何度もラッキーが訪れたという。はたして、彼に舞い降りた奇跡の数々とは――？

シマハラさんはスイーツ業界に入る前、全国を飛び回り、テレビ番組で扱う商品のリサーチをする仕事に就いていた。その移動の際に気づいたのが、「当時の福岡空港が都市の大きさの割にお土産スイーツが少なすぎる」ということ。

ふいに思いついて「いっちょお菓子やってみるか！」と決意したシマハラさんは、福岡の山奥でスイーツ作りを始め、とんとん拍子に夢を叶えていくことに。

商品大ヒットの起爆剤となった“ターミ姉ちゃん”とは？ 山奥の店にたまたま当時の福岡空港のお偉いさんが来店？ ある偶然で世界中のチョコが集まる祭典にデビュー？

やがてコロナ禍の猛威がシマハラさんを直撃。いよいよ万事休すかと思われたその時、またもやあり得ない強運が連続発動する。いったい何が――？

◆最強の強運を持つ激レアさんにイライラ？

強運すぎるエピソードの数々に、スタジオの一同は「すごいですね！」と驚きを隠せない。ところが、話が進むにつれて空気は一変。あまりにも上手くいきすぎる人生に、次第にモヤモヤした気持ちを募らせていく。

追い打ちをかけたのは、シマハラさんのテンションの低さ。どんな奇跡に遭遇しても淡々と反応し、決して大喜びしないのだ。

その冷めた態度に、オードリー若林正恭は「さすがにムカついちゃった」と本音をポロリ。桜井も「私だったら叫んじゃう」とストレートに不満をぶつけ、スタジオ中からブーイングが飛ぶ。

ピンチに遭遇するたび、何度も奇跡を起こしてきたシマハラさん。まるでウソのようで本当の“強運ストーリー”とは？