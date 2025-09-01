【中国】

RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:45

予想 49.7 前回 49.5（RatingDog製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（8月）15:00

予想 0.2% 前回 0.6%（前月比)

予想 2.7% 前回 2.4%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:30

予想 47.3 前回 47.3（製造業PMI（購買担当者指数）)



【スイス】

小売売上高（7月）15:30

予想 N/A 前回 3.8%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）16:30

予想 N/A 前回 48.8（製造業PMI)



【トルコ】

実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）16:00

予想 N/A 前回 2.0%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:55

予想 49.9 前回 49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:00

予想 50.5 前回 50.5（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏雇用統計（7月）18:00

予想 N/A 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)



【香港】

小売売上高（7月）17:30

予想 N/A 前回 0.7%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 -0.3%（数量・前年比)



※予定は変更することがあります

