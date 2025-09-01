【中国】
RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）10:45
予想　49.7　前回　49.5（RatingDog製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（8月）15:00
予想　0.2%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.7%　前回　2.4%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:30　
予想　47.3　前回　47.3（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（7月）15:30
予想　N/A　前回　3.8%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（8月）16:30
予想　N/A　前回　48.8（製造業PMI)

【トルコ】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）16:00
予想　N/A　前回　2.0%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（8月）16:55
予想　49.9　前回　49.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）17:00
予想　50.5　前回　50.5（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏雇用統計（7月）18:00
予想　N/A　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)

【香港】
小売売上高（7月）17:30　
予想　N/A　前回　0.7%（価格・前年比)　
予想　N/A　前回　-0.3%（数量・前年比)

※予定は変更することがあります