¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤òSNSÁªµó¤Ç°µ¾¡¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡×¤Î¸µ¹ÊóÀïÎ¬Ã´Åö¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ªËÜ¿Í¤òÅÅÏÃ¤ÇÄ¾·â¤·¤¿
»²À¯ÅÞ¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈÆæ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡É¤ÎÀµÂÎ
º£Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç°ìµó¤Ë14µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·ÂçÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¡£ÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¼¡¤°¡¢742ËüÉ¼¤òÆÀ¤¿¡£È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÇÓ³°¼çµÁÅª¤Ê¸ÀÀâ¤Ç¡Ö¥¥ï¥â¥Î¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿À¯ÅÞ¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÉ¼¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£
ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤Î¹ª¤ß¤µ¤À¡£
Æü·Ð¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·Ç¤²¤¿6·î°Ê¹ß¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ÏµÞÁý¤·¡¢7·î¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤òÄ¶¤¨¡¢Á´À¯ÅÞ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆ°²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»²±¡Áª´ü´ÖÃæ¤Î´ØÏ¢Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤¬Ìó9²¯3952Ëü²ó¤È¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£Æ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Ç¤â¡¢»²À¯ÅÞ¤¬887.1Ëü²ó¤ÈÆÈÁö¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬672.7Ëü²ó¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬366.9Ëü²ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
SNS¾å¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿»²À¯ÅÞ¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤¿¡ÈÎ©Ìò¼Ô¡É¤¬¤¤¤ë¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿A»á¤À¡£
¡ÖA»á¤Ï¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ç¹ÊóÀïÎ¬¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤ËÀÁ¤ï¤ì¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤¬¤ì¤¤¤ï»Å¹þ¤ß¤Î¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»²À¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤Î¶¯¤¤¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤È¡¢ÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤»²À¯ÅÞ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¿å¤ÈÌý¡É¡£¤½¤ó¤Ê2¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯A»á¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡½¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢50Âå¤ÎA»á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£·ëÅÞ¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¡Ç19Ç¯»²±¡Áª°Ê¹ß¡¢¼ç¤Ë±ÇÁüÊ¬Ìî¤ÇÀºÎÏÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¤ì¤¤¤ï´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀ¯¼£Èª¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤ÎÏÓ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤ì¤¤¤ï»öÌ³¶É¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤À¤±¤É¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢´è¸Ç¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
³¹Àë³èÆ°¤ÎYouTubeÃæ·Ñ¤ä¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö²½¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¤ÎÏ¿²èÏ¿¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ÇÁüÊ¬ÌîÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä»Ù»ý¼Ô¸þ¤±¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ø¤ì¤¤¤ïÃÏ²¼2³¬¡Ù¤Î±¿±Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤ì¤¤¤ï´Ø·¸¼Ô¡Ë
A»á¤Ï¡Ç20Ç¯¤Ë¤ì¤¤¤ï¿·ÀñÁÈ¤Î¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤ÅÔ¹½ÁÛ¡Ù¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤ê¡¢¡Ç21Ç¯¤Ë¥é¥¸¥ªÉ÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥ë¤ì¤¤¤ï¤Ë¤Ã¤Ý¤ó¡Ù¤Ç¡¢¡È¥È¥Ë¡¼¾¾²¬¡É¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢Æ±ÅÞ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤ÎÊ¹¤Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¤ÎÂ¦¶á¤È¤·¤Æ¡¢¤ì¤¤¤ï¤Î¹ÊóÀïÎ¬¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤Ï¡¢»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ä¡¢Áªµó¤Î»þ¤Ë¤Ï³«É¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë²ñ¸«¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¤ì¤¤¤ï¤Î³¹Àë³èÆ°¤Î±é½ÐÅª¤ÊÉôÊ¬¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤¤¤ï¤Î³®Àû¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢»³ËÜÂåÉ½¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»²±¡Áª¤Ë¤ª¤±¤ë»²À¯ÅÞ¤Î³¹Àë³èÆ°¤â¡¢¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
A»áËÜ¿Í¤òÅÅÏÃ¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡ª
¤½¤ó¤ÊA»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î¤ì¤¤¤ï´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÇØ·Ê¤Ë»³ËÜÂåÉ½¤È¤Î³Î¼¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
°ì»þ¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦A»á¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ºÆ¤ÓÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¡Ç24Ç¯12·î»þÅÀ¤Î»²À¯ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¤Ë¤â¡¢¡Ö¹ÊóËÜÉôÄ¹¡×¤È¤·¤ÆA»á¤ÎÌ¾Á°¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êA»á¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä¡È¿ÀÃ«Â¦¶á¡É¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦»²À¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡È»³ËÜÂ¦¶á¡É¤«¤é¡È¿ÀÃ«Â¦¶á¡É¤ËµÞÀû²ó¤·¤¿A»áËÜ¿Í¤ò¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡½»²À¯ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¤ì¤¤¤ï¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¡¢¸¬Â½¤¹¤ëA»á¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡½¤ì¤¤¤ï¤Î»³ËÜÂåÉ½¤È¥é¥¸¥ªÉ÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹½À®ºî²È¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¡Á¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ä¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤¿¤Á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡½»²À¯ÅÞ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡©
¡Ö¤¢¡Á¡¢¤¹¤´¤¤Ä´¤Ù¤Æ¤ë¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤Ê¤¼¤ì¤¤¤ï¤«¤é»²À¯ÅÞ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡½¤ì¤¤¤ï»þÂå¤Ë¡Ø¿ÎµÁ¤Ê¤ÅÔ¹½ÁÛ¡Ù¤È¤¤¤¦±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡©
¡Ö¤¹¤´¤¤Ä´¤Ù¤Æ¤ë¡Ä¡×
¡½¤½¤â¤½¤â¤ì¤¤¤ï¤«¤é»²À¯ÅÞ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡©
¡Ö¤½¤³¤ÏÊÌ¤Ë¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡½»×ÁÛ¿®¾ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ª¤ï¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ç¤±¤É¡¢»ä¤ÎÎÏ¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×
¡½»²À¯ÅÞ¤Î²ñ¸«¤Î»ÅÀÚ¤ê¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡©
¡Ö¶ÈÌ³¤Î°ì´Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡½¤ì¤¤¤ï½Ð¿È¤ÎA¤µ¤ó¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡©
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢ÅÞÁ´ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÎÏ¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä°ì¿Í¤Ç¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
£²¤Ä¤Î¿·¶½À¯ÅÞ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯ÃË¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ø¸µÅÞ°÷¤¬¡Ö¤â¤Ï¤äÀöÇ¾¡×¤ÈË½Ïª¡Ä»²À¯ÅÞ¤òÌö¿Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¿ÍÌ®¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥±¿±Ä½Ñ¡×¡Ù
¤«¤ï¤Î¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡¿'91Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¼ç¤ËÀ¯¼£¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡Úyo.kawano91@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¸µÅÞ°÷¤¬¡Ö¤â¤Ï¤äÀöÇ¾¡×¤ÈË½Ïª¡Ä»²À¯ÅÞ¤òÌö¿Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Î¡Ö¥ª¥«¥ë¥È¿ÍÌ®¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥±¿±Ä½Ñ¡×