意中の相手とバラバラのまま最終告白を迎えてしまった中山美穂似の美人ギャルがサプライズな展開に驚愕！お姫様抱っこをされキスをする姿に「超最高じゃん」「素敵」と祝福の声が飛び交った。

【映像】中山美穂似の美人ギャルがお姫様抱っこされキスする瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

最終シャッフルで赤貝を引き当てることが出来ず、想いを寄せるあん（26歳／nutsモデル）の元へ行くことが出来なかったセカイ（28歳／パーソナルトレーナー）。しかし、告白直前にブラックボートに乗りこむことができ、Island Blueへとやって来た。

セカイの登場に「え？なんで？」と目を丸くして「もう会えないと思ってた」と驚くあん。「幸せにするから手を取ってくれますか」と手を差し出したセカイにあんは「よろしくお願いします」とその手を取り、2人は再会のハグを交わした。「会えないと思った」と笑顔を浮かべるあんに「やっと結ばれたのね〜」と感動するスタジオのゆきぽよ。セカイにお姫様抱っこをされてキスをするあんに「超最高じゃん」「かわいいなぁ」「素敵」とスタジオのMC陣は祝福の言葉を贈った。