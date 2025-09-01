さあ、W杯に向けたメキシコ戦、米国戦が始まる！

W杯に向けて米国へ遠征

来年6月に開幕するサッカーW杯で上位進出を狙う日本代表は、9月上旬に米国に遠征。メキシコ、米国と強化試合を行う。

最大の目的は強豪国との対戦を通じてチーム強化を図ることだ。

アジア最終予選では7勝2分1敗と圧倒的な強さを見せた日本代表。10試合で30ゴールという得点力は圧巻だったが、それが世界のトップに通用するとは限らない。

たとえば、アジア予選でも豪州相手の2試合は1分1敗。しかも、得点はオウンゴールの1点だけに終わっている。

豪州が日本戦では（ホームゲームでも）極端に守備的な戦い方をしたからだったが、現在では日本も強豪の一角。W杯本大会でも欧州、南米勢が日本相手に守備に戦ってくる可能性もある。強い相手に先制されて、守りを固められても、確実に得点できるようにしなければW杯では勝ち上がれない。

現在のFIFAランキングで日本は17位。対して、9月の遠征で対戦するメキシコは13位、米国は15位とほぼ同格で、強化試合の相手としては申し分ない。

しかも、米国戦（オハイオ州コロンバス）だけでなくメキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）も、“完全アウェー状態”となること必至だ。

カリフォルニアは1848年の米墨戦争まではメキシコ領だった土地だけに、今でもメキシコ系米国人やメキシコ移民が多いのだ。僕も昔、ロサンゼルスでメキシコの試合を取材したことがあるが、スタンドは8万人のメキシコ人で埋め尽くされて熱狂的な雰囲気だった。

遠征で得られるアドバンテージ

米国遠征の2つ目の目的は、W杯開催国を肌で感じることだ。

来年のW杯は米国、カナダ、メキシコで開かれる（3か国共同開催は史上初）。残念ながら今回の遠征の会場となるオークランドとコロンバスはW杯開催都市ではないが、米国という国での合宿やトレーニング、移動などを体験しておくことは、本番での戦いで大きなアドバンテージになる。

日本代表選手のほとんどは欧州各国のクラブでプレーしているが、米国でのプレー経験はほとんどないので貴重な経験となるだろう。

遠征初戦のメキシコ戦は9月6日（日本時間7日）、米国戦は9日（同10日）だから、「中2日」の強行日程だ。しかも、オークランドからコロンバスまでは3時間の時差があり、飛行時間4時間以上の空路移動を強いられる。

来年のW杯でも強行日程や移動は大きなテーマになる。出場国数が48に増え、試合数も増えるためだ。これまでのW杯以上に日程はタイトになる。米国内での移動やそれに伴う調整を経験することは、森保一監督以下のスタッフにとっても大きな経験となるはずだ。

注目の対戦カード

今回は韓国代表も同時期に米国に遠征し、日本とは逆に米国、メキシコの順で対戦するが、この4か国の対戦は世界的にも注目すべきカードだ。

W杯は1930年の第1回大会以来、これまで22回開催されているが、いずれも欧州（12回）か南米（10回）の国が優勝している。

FIFAランキングでも、欧州、南米以外で20位以内にいるのはモロッコ、メキシコ、米国、日本、セネガル（19位）、イラン（20位）の6か国だけ（韓国は23位）。

ランキングに過去のW杯での実績を加味すれば、もし欧州、南米勢以外が優勝するとすれば、メキシコ、米国、日本は最有力候補ということになる。

メキシコは1970年と1986年の二度の自国開催の大会で、準々決勝進出を成し遂げたほか、1994年以来2018年大会まで7大会連続で決勝トーナメント進出という実績もある（ただし、すべて1回戦＝ラウンド16で敗退）。

米国のサッカーは、かつては野球やアメリカン・フットボール、バスケットボールの後塵（こうじん）を拝する存在だったが、1994年にW杯を初めて開催して以来、サッカーの普及が進んでいる。

米国といえばアメリカン・フットボールのNFL、野球のMLB（大リーグ）、バスケットのNBA、アイスホッケーのNHLが4大スポーツと言われていたが、1996年にスタートしたメジャーリーグ・サッカー（MLS）人気が急上昇。今ではMLSがNHLを追い抜いたとも言われている。

代表チームの戦績も1994年の米国大会でベスト16に進出して以来、ラウンド16進出を4度も達成している。

そして、日本も、かつてはアジア予選すら勝ち抜けない弱小国だったが、初出場となった1998年のフランス大会以来、8大会連続でW杯に出場し、うち4大会でラウンド16に進出している（いずれも同ラウンドで敗退）。

1990年代にはカメルーンやナイジェリアがW杯で活躍し、「将来はブラックアフリカ諸国がW杯で優勝する」と言われていたが、ブラックアフリカ勢は低迷。2022年のカタール大会では北アフリカのモロッコが大躍進し、準々決勝進出に成功した。しかも、2030年大会はスペイン、ポルトガルとともにモロッコも共同開催国なので、今後も強化が続くはずで、同国も欧州、南米以外の優勝の有力候補だ。

日本代表が直面している問題

このように期待の高まる米国遠征だが、9月の代表活動はいつも難しい情況に直面する。

日本代表のほとんどが活躍している欧州の各国リーグは8月に開幕したばかりで、まだコンディションが上がり切っていない選手も多い。また、夏のシーズンオフに移籍した選手が、新チームでポジション争いの渦中にある場合もある。新監督の戦術に合わずにプレー時間が減ってしまうケースも多い。

さらに、このところ日本代表のDF陣に負傷者が続出している。ドイツ王者のバイエルン・ミュンヘン所属の伊藤洋樹や無所属の冨安健洋は長期離脱中だし、今季からイングランドのトッテナムに移籍した高井幸大もキャンプ中に負傷。さらに町田浩樹（ドイツ・ホッフェンハイム）も開幕戦で負傷してしまった。

そのため、遠征メンバーには、Jリーグから長友佑都（FC東京）をはじめ、荒木隼人（広島）、安藤智哉（福岡）、望月ヘンリー海輝（町田＝登録はMF）の4人が選ばれた。長友はこれまでの代表活動にもずっと呼ばれていたが、安藤や望月は7月のE-1選手権（韓国）で国内組だけの代表に招集されて、チャンスをつかんだ選手たちだ。

やや手薄なDF陣が強豪相手にどこまで頑張れるかが、勝敗の行方を左右するだろう。

ちなみに、初戦の相手メキシコ代表の監督は2014年から2015年にかけて日本代表の指揮を執り、スペイン時代の八百長疑惑（後に無実が確定）で退任したハビエル・アギーレ監督である。

