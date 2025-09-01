È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¡Ø¿ä¤·¾å»Ê¡ÙÂè2ÃÆ¤ÇÎëÌÚ°¦Íý¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Ë¡ª¡¡¥É¥¥É¥´¶ËþºÜ¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤¬¼ç±é¤¹¤ë10·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË24»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¡ÈºÇ¿ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ê¾å»Ê¤È¤Ê¤ëÉ¹¼¼¡¿¹âÂå½ÜÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥É¥¥É¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ°¦Íý¡ßÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¡ª¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2023Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÖÁ´¥ª¥¿¥¯¤ÎÌ´¤À¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¿ä¤·¤¬ÆÍÁ³¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ë¥é¥Ö¥³¥á¡×¡Ö¿ä¤·¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤ÎÎø¡×¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥é¥Ö¥³¥á¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÀßÄê¡¦ÌòÌ¾¡¦¿¦¶È¡¦Ç¯Îð¤ò°ì¿·¡£Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Æî°¦°á¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Èë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°ìÊý¤Ç¡¢º£¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤ÎÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡¦É¹¼¼½Ü¤Î¿ä¤·³è¤ËÎå¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³¼ÒÄ¹¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¡¢¼Ç¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£º®Íð¤¹¤ë°¦°á¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ä¤·¤Î½Ü¤¬ÉñÂæ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÀäË¾¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈºÇ¿ä¤·¡É½Ü¤À¤Ã¤¿!?¡¡¡Ö¿ä¤·¤¬¼ÒÄ¹¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¶»¥¥å¥ó¤·¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë°¦°á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤Ø»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°¦°á¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯½Ü¡£¤À¤¬¡¢2¿Í¤Î»Å»ö¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎøÏ©¤Ë¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡Á°ºî¤ËÂ³¤ÎëÌÚ°¦Íý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Æî°¦°á¤Î¡ÈºÇ¿ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ê¾å»Ê¤È¤Ê¤ëÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¡¦É¹¼¼¡¿¹âÂå½ÜÌò¤ËÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡¢FANTASTICS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¹¥¿¡¼¾Þ¤ò»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢10·î¤«¤é½ç¼¡¾å±é¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥ª¥Ú¥é¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì ¡¾Ê¿À¶À¹¡¾¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡ª¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â½¸Ãæ¤·¤ÆÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÂÄ¹¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÀèÆü¥·¥ë¥¨¥Ã¥È»Ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ½ÁÛ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿°¦°á¤È½Ü¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î2⼈¤¬¤É¤ó¤Ê¡Ö¿ä¤·¾å»Ê¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡È¿ä¤·³è¡É¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤¿°¦°á¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¤ÇÇ÷¤ë¿ä¤·¤Î½Ü¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥¥É¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤Ê½Ü¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥É¥é¥ÞNEXT¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î8Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¹âÂå½ÜÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤ÏÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤âºîÉÊ¼«ÂÎ¤òÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¤¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡ª¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â½¸Ãæ¤·¤ÆÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÂÄ¹¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ°¦Íý¡ßÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢µ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¡ª¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2023Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÖÁ´¥ª¥¿¥¯¤ÎÌ´¤À¡¢ºÇ¹â¡×¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢½÷À¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¡£¤½¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¿ä¤·¤¬ÆÍÁ³¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ë¥é¥Ö¥³¥á¡×¡Ö¿ä¤·¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ´¤ÎÎø¡×¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥é¥Ö¥³¥á¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÀßÄê¡¦ÌòÌ¾¡¦¿¦¶È¡¦Ç¯Îð¤ò°ì¿·¡£Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î¡È¤¸¤ì¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤À¡£
¡¡ÀäË¾¤ÎÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈºÇ¿ä¤·¡É½Ü¤À¤Ã¤¿!?¡¡¡Ö¿ä¤·¤¬¼ÒÄ¹¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¶»¥¥å¥ó¤·¤¹¤®¤ÆÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë°¦°á¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤Ø»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°¦°á¤Ë¼¡Âè¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯½Ü¡£¤À¤¬¡¢2¿Í¤Î»Å»ö¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎøÏ©¤Ë¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡Á°ºî¤ËÂ³¤ÎëÌÚ°¦Íý¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Æî°¦°á¤Î¡ÈºÇ¿ä¤·¡É¤Ç¤¢¤ê¾å»Ê¤È¤Ê¤ëÇ¯²¼¥¤¥±¥á¥ó¡¦É¹¼¼¡¿¹âÂå½ÜÌò¤ËÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡¢FANTASTICS¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÈþ¤·¤¤Èà¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¥¹¥¿¡¼¾Þ¤ò»Ë¾å½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢10·î¤«¤é½ç¼¡¾å±é¤µ¤ì¤ë¿·ºî¥ª¥Ú¥é¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì ¡¾Ê¿À¶À¹¡¾¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï¡ÖËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡ª¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â½¸Ãæ¤·¤ÆÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÂÄ¹¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÀèÆü¥·¥ë¥¨¥Ã¥È»Ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ½ÁÛ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿°¦°á¤È½Ü¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤Î2⼈¤¬¤É¤ó¤Ê¡Ö¿ä¤·¾å»Ê¡×¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡È¿ä¤·³è¡É¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤¿°¦°á¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¤ÇÇ÷¤ë¿ä¤·¤Î½Ü¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥¥É¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤Ê½Ü¤Î¥¦¥¤¥ó¥¯¤ÏËÜÊÔ¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥É¥é¥ÞNEXT¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ10·î8Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¹âÂå½ÜÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¤Ç¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤ÏÊÒ´óÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤âºîÉÊ¼«ÂÎ¤òÂ¸¤¸¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¤¢¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÆÉ¤ß¤Î»þ¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡ª¡¡ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â½¸Ãæ¤·¤ÆÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºÂÄ¹¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª