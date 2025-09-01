10月8日よりテレ東系で放送がスタートする鈴木愛理主演ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』にFANTASTICSの八木勇征が出演することが発表された。

2023年10月期にテレ東系で放送され、女性を中心に多くの共感を集めたドラマ『推しが上司になりまして』。本作では、原作の「推しが上司になる」というテーマはそのままに、原作者とプロデューサーで打ち合わせを重ね、前作の制作チーム、関係者一丸となって新たな“推し上司”の世界観を作り上げた。原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなる。

前作に続いて主演を務める鈴木は、本作ではアパレル商社・TAKASHIROで社長秘書を務め、イケメン俳優の氷室旬を推している南愛衣を演じる。

そして、年下の新キャストであることが発表されていた、南の推しであり上司となる氷室／高代旬役は、FANTASTICSのボーカルとして活躍する傍ら、ドラマ『美しい彼』シリーズ（MBS）ではアジアスター賞を史上初の2年連続受賞し、現在公開中の映画『隣のステラ』でも主演を務めている八木が担当する。

南愛衣（鈴木愛理）は、アパレル商社の社長秘書として働く一方で、今ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（八木勇征）の推し活に励み、人生を謳歌していた。そんなある日、突然社長が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れ難い事実が発覚。絶望感に駆られている中、新たに社長に就任したのは、まさかの最推し・旬だった。“推しが社長”という状況に嬉しい反面、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛衣だったが、それ以前に仕事に支障が出ないよう、自分がファンだとバレないよう必死。そんな愛衣に次第に惹かれていく旬だが、2人の仕事に、そして恋路に次々と問題が発生する。

あわせて、“推し活”の必需品であるペンライトを持った愛衣にゼロ距離で迫り、ウインクを決める推しの旬の姿を捉えたキービジュアルも公開された。

八木勇征（FANTASTICS）（氷室／高代旬役）コメント

この度、高代旬役を演じさせていただきます、八木勇征です。前回は片寄涼太さんが『推しが上司になりまして』に出演されていて、僕も作品自体を存じ上げていました。今回はオリジナルキャラクターでの出演となり、ストーリーも完全オリジナル。あのポップなラブコメに、新たなキャラクターとして参加し、『推しが上司になりまして』の世界を生きられることをとても光栄に思います。本読みの時から感じているのですが、何より、本当に楽しい現場です！和気あいあいとしながらも集中して良い作品にするべく、座長の鈴木さんをしっかりサポートできるように務めたいと思います。皆さまぜひご期待ください！ （文＝リアルサウンド編集部）