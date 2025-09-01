『カラダ探し』最新作、3年前の記憶が蘇る！ Stray Kidsの主題歌スペシャルPV解禁
橋本環奈が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』より、Stray Kidsによる主題歌「Parade」にのせ、恐怖と青春が交錯する主題歌スペシャルPVが解禁された。
【動画】“超刺激的ホラー×Stray Kids”で心拍数爆上げ！ 『カラダ探し THE LAST NIGHT』挿入歌スペシャルPV
本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。
今回解禁された主題歌スペシャルPVは、3年前に公開された映画『カラダ探し』の印象的な映像とともに幕を開ける。
前作で“カラダ探し”に挑んだ6人の姿が映し出され、そこから新たな参加者・陸人（櫻井海音）が目を覚ますシーンへとつながっていく。思わず体が動き出すようなビートに乗せて、悪夢と化す遊園地を舞台に陸人、岬、大和、有紗、航ら5人が“赤い人”から逃げ回る緊迫の姿や、一方で青春を謳歌するまぶしいシーンも描かれ、楽曲と映像が一体となって疾走感を生み出している。
さらに、幼なじみである明日香（橋本環奈）と高広（眞栄田郷敦）の幼少期を想起させるエモーショナルな場面や、謎めいた“赤い石”越しに2人が手を重ね合わせる印象的なカットも収録。そして映像のクライマックスでは、高広が「カラダ探しを終わらせよう…」と緊迫した声でささやき、続けざまに“謎のおんな”の不気味な笑い声が響き渡る。はたして高広は明日香を救い出すことができるのか。そして“謎のおんな”の正体とは─。
K‐POPボーイズグループ・Stray Kidsが担当した本作の主題歌「Parade」は、今回のPVからも分かるように、中毒性のあるエッジの効いたヒップホップサウンドに仕上がっている。
主演の橋本環奈も「ホラーって色んなパターンがあると思うんですけど、『カラダ探し』に関してはちょっとポップに描いているところがあったりするので、そこがStray Kidsさんの楽曲にピッタリだなって思いました！」と太鼓判を押し、眞栄田郷敦もStray Kidsが主題歌を務めると知った時の心境について「びっくりしましたね！ え?! って思いました。『カラダ探し』をオシャレにしてくれる、本当にめちゃくちゃカッコ良い曲だと思います！」と興奮気味に振り返り、作品に新たな彩りを添えてくれたことを喜んでいる。
そして、ついに迎える公開日を目前に『カラダ探し THE LAST NEGHT』は公開記念スペシャルウィークを開催。今回の Stray Kids「Parade」スペシャルPVを皮切りに、企画動画や未解禁キャスト情報を毎日解禁する。
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より全国公開。
