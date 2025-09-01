「出会い」を活かして「世界初」を連発…「大阪ロボット」の真髄ここにあり！

連載52回目の今回は、初めて最新テクノロジーを取り上げる。

従業員数50名余りと規模こそ小さいが、その優れた頭脳と技術で世界から注目を浴びる会社がある。

人間の筋肉のようにしなやかに動くロボットを創造する、マッスル株式会社（大阪市・中央区）だ。

子供の頃からモノづくりが好きだった

「子どもの頃からモノづくりが大好きでね。僕らが小さい時は本当にモノがない時代で、山へ行って木を切って、削って何か作るとか。廃品のラジオを拾ってきて、その部品でラジオや無線機を作ったり。そんなことをずっとやってるだけで。不器用なんやね」とマッスル株式会社代表取締役・玉井博文氏は話す。

製造工場を持たないファブレスメーカーのマッスルは、その頭脳と営業力でFA（ファクトリー・オートメーション）機器・ロボット・医療用機器などの制御システムに特化、いわゆるモーションのオートクチュール技術で世界的に知られている会社だ。

1951（昭和26）年生まれ、愛媛県松山市出身の玉井氏は、松山工業高等学校を卒業後、大阪で就職し、産業用製造機器の開発や販売を担当する。最初は好きなことをやらせてもらっていたが、次第に会社がやりたいことと自分がやりたいことが違ってきた。信念を曲げてまでモノづくりをしたくないと、1988（昭和63）年、36歳の時に独立、7畳一間の部屋を借りてマッスル株式会社を立ち上げた。

世界初コンピュータ制御の工業用刺繍ミシン

起業から2年後、名古屋のメーカーと組んで、デザイナーが描いたデザインをデータに変換、ミシンが自動で刺繍をする工業用刺繍ミシンの開発に携わる。

人間の体に例えるなら、筋肉や血管、神経やリンパ腺を張り巡らし、それらが相互に関連して、脳の指示通りに体を動かせるようなシステムを造り上げるというイメージか。文系の私からすれば、すでに「神」の領域である。

この刺繍用ミシンは、細かなデザインや色合わせも正確・精密・迅速にこなし、ハイブランドの刺繍バッグや店頭で刺繍を入れるサービスなど、現在も世界各国で使われている。

ハードルが高い医療機器に挑戦

次の大きなステップは、人工呼吸器の開発だった。

それまでの人工呼吸器は、機械のペースで患者に呼吸を促すものだった。しかし、呼吸器を使う患者がその時々の状況に合わせて最適な呼吸ができるよう、空気に酸素を混合する割合やタイミングなどを自動的に調整できる人工呼吸器＝「人に寄り添う人工呼吸器」を創りたいと、アメリカのベンチャー企業が目論んでいた。このプロジェクトにチャレンジしようと、玉井氏の友人が話を持ちかける。

「彼は、ベトナム戦争を逃れて日本にやってきたベトナム人です。彼が医療機器関連の小さな会社を立ち上げた頃、僕はまだサラリーマンでした。とても優秀な人ですが、ベトナム人だという理由でなかなか部品を売ってもらえなくて。周りからは『お前はアホか。潰れるような会社をなんで手伝うねん』と言われたけど、友だちなんやから手伝った。それをすごく恩に感じてくれていたようで、この話を僕のところに持ってきてくれたんです。

医療機器のトラブルは命に直結するため、飛び抜けた信頼性や精密性を求められます。社員や周りからは、患者が一人でも死んだら会社が吹き飛ぶと猛反対されたんですが、僕はやると決めた。世界トップレベルのものを作れば、技術屋としての腕を世の中に認めてもらえると思いました。

それで二人でアメリカへ行きました。僕は彼が、彼は僕が、英語がペラペラやと思てた。けど、ふたを開けたら二人ともしゃべれんかった（笑）」

二人は、居並ぶ役員を前にホワイトボードに図を描いて説明した。しかし、英語で質問が飛んできた時には全く分からず、それでも何とか窮地を乗り越え、試作品の注文をもらうことができた。

この人工呼吸器はFDA(米国食品医薬品局)の認可を取得、ベストセラー商品となり、今も世界中で使われている。アメリカの医療ドラマ『ER』や日本の医療ドラマなどの映像でも見ることができる。

こうして培われた技術等を基に、モーターを制御するコンピューターチップとモーターを一体化した「一体型ACサーボシステム クールマッスル」が誕生する。人間に例えるなら、一つひとつの筋肉が頭脳を持っているようなものだ。社名を冠したこの製品は、マッスル株式会社の主力製品として、医療機器から遠隔手術ロボット、某有名テーマパークのキャラクター人形まで幅広い分野で使用されている。手のひらに乗る大きさの「クールマッスル」は、まさに日本が得意とする小型化と高性能化を具現化した製品だ。

「夢」を連れてきた「夢ROBO」

2010（平成22）年4月30日。上海万博開幕の前日、NHKの夜7時のニュースの冒頭で、銀色の服を着たロボットが、上海万博の日本産業館の梯子状の外壁を昇る光景が大写しになった。世界初の垂直方向に移動可能な人型ロボット「夢ROBO」だ。

実はその日が、「夢ロボ」が初めて壁を昇り切った日で、それほど綱渡りの日程で作業が進められていた。

この「夢ROBO」開発プロジェクトを手がけたのが玉井氏で、そのきっかけとなったのが、プロダクトデザイナー・喜多俊之氏との出会いだ。

2009（平成21）年、玉井氏行きつけのレストランで、喜多氏が食事をしていた。かねてより尊敬していた喜多氏に出会えた玉井氏は思い切って、「初めまして。ロボット屋の玉井です」と挨拶をし、名刺を渡した。当時、喜多氏は上海万博日本産業館のディレクターを務めていたが、もちろんそんなことは知らずに、だ。

万博開幕が数ヶ月先に迫ったある日、喜多氏は総合プロデューサーの堺屋太一氏と大阪で会っていた。日本産業館を盛り上げる企画のアイデア出しをする中、外壁を昇り降りするロボットはどうやろ、という話になった。

「その時、僕のことを思い出してくれた喜多先生が、堺屋さんと会議をしていた場所から、タクシーで私と出会ったレストランに来られて。たまたま、私もその日そのレストランで食事をしていたという偶然が重なって、『夢ROBO』を制作することになりました」

正式に受注を受けたのが、2009（平成21）年12月。納品は翌年の3月中旬。しかも、堺屋氏からは「金はない」と言われる始末。ならば、と玉井氏は関西の企業に自ら頭を下げて寄付を募り、通常3年かかるところを3か月弱で完成させるために、知り合いの会社14社に、パーツや部位毎の分業制作を依頼した。

「中小企業の社長仲間に『世紀の万博に出展できる喜びを共有してください』言うて、ロボットの部品を作ってくれるようお願いに回りました。そしたら、『よっしゃ、やるわ』と。金は要らん、徹夜でもやるいうて、本当にやってくれた。あのときの中小企業のおやっさんらの気迫は、ほんまにすごかった。僕は今でも頭が上がらない」

3月の納品には間に合ったものの、「夢ROBO」が壁を昇降するには、現地での調整作業がどうしても必要だ。上海のホテルでは、玉井氏と社員が夜な夜な鉄材をのこぎりで切るなどしての修正・変更作業が続いた。玉井氏自身も、部品や修理機材をカバンに詰め、荷物検査を行う係員が横を向いた隙に走って上海万博会場に駆け込んだ。一歩間違えば、銃殺されてもおかしくない。まさに命がけだ。こうして前述のように開幕前日、「夢ROBO」は初めて壁を昇りきった。

設計時点では、時報に合わせて1時間に1回外壁を昇降する予定だったが、1日中動かしておいてほしいとの要望があり、毎日朝8時から夜中12時半までの稼働に変更。開幕前の外気温は5度、真夏には「夢ROBO」の体内温度は70度を超えるという過酷な環境の下、ファンや部品を交換・追加しながら半年間、雨の日も風の日も「夢ROBO」は壁を登り続けた。

上海万博終了後、「夢ROBO」は上海万博日本産業館出展合同会社より「最新技術賞」が贈られ、上海にある上海世博会博物館に永久展示されている。

「お姫さま抱っこ」ができる介護ロボット

上海万博以降、メディアからも取り上げられるようになり、あの「夢ROBO」を創ったのは誰や、と言って玉井氏を探す人が増え始めた。「夢ROBO」の技術で困りごとを解決してほしいという依頼が数多く舞い込む中、困っている人が多いと思われる介護事業に取り組もうと考えた。

介護の仕事は過酷だ。事業所で働く人は、ベッドに横たわる利用者の移動で腰などを痛め、少なからぬ人が、数ヶ月で体を壊して辞めていく。友人からそんな話を聞いた玉井氏は、介護する側にもされる側にも優しい介護ロボットを創ろうと考えた。それが抱き上げ式移乗介助ロボット「ROBOHELPER SASUKE」だ。

「それまでも、利用者の移動を補助するロボットはあったんです。でもそれは吊り下げるように移動するもので、建築現場の資材を移動させるみたいに思えて、そんな風に扱われるのはイヤやなと。それで、利用者の方を体の下から持ち上げお姫様抱っこされているような状態で、楽に心地よく、ベッドからベッド、ベッドから車椅子などに移乗できるようなロボットを考えました」

抱き上げ式移乗介助ロボット ROBOHELPER SASUKE 動画▶

様々なロボットを開発

以降、マッスル株式会社は次々と新しいロボットを発表。例えば、文楽の人形遣いをヒントにした「文楽ロボット」は、人間の動きをトレース（記憶）してその通りに動くというものだ。

他にはマネキンロボットや、人間よりも速く、キビキビとそれでしなやかな動きをするダンスロボットを開発。こちらは2019（令和元）年に開催されたG20大阪サミットのVIPレセプションでも披露された。

ダンスロボット「ロボットアーム“Robotic Choreographer”プロモーションビデオ”Last Note”動画▶https://youtu.be/Qm3UoOcpB4Y

ゼロから「1」を生み出す力

現在、夢洲で開催中の大阪・関西万博。

マッスルは、大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」（5/20〜26）、EXPOメッセ「WASSE」北ホール（6/21〜29）で介護ロボット・SASUKEを展示。フューチャーライフヴィレッジ（8/18〜24）では「夢ROBO」、新型介護ロボット「SASUKE」、「文楽ロボット」など、これまで開発してきたロボットの他、アートとロボティクスが融合した「アートロボット」、自らの分身のように共存できる「分身ロボット」を出展。

多くの人がマッスルのロボットを直接見ることができる機会となった。

そして10/7〜13の万博最終週では、再び大阪ヘルスケアパビリオン「リボーンチャレンジ」にて、大手光学メーカーと共同開発中の「BE120（ビー ワンツウェンティ）」（ええやん120）がお披露目される。

これは、iPS細胞研究等にも使用される、必要な幹細胞のみを傷つけないよう取り出すという、非常に微細な、肉眼では見えない世界で行われる技術で、その根幹部分の開発をマッスルが手がけている。

ロボット開発には巨額の資金が必要となるため、これまでは大手企業しか参入できなかった。しかし、マッスルは次々と新しいロボット、新しい技術を生み出している。なぜそんなことが可能なのか、玉井氏に尋ねた。

「ロボット開発にはお金はかかります。もちろん、当社も銀行からの融資や経済産業省からの補助金等を受けています。でも、大企業さんのように莫大な資金を注ぎ込なないと、ロボットは作れない、というわけではない。そこまでお金をかけなくても、こうすればできるよね、ということを我々は示してきました。

これがダメならこうしましょう。今、それが無理なら、とりあえず今できることをやって、次の手を考える。できないことには理由があるので、それを取り除けばいい。

途中で止めるなんてあり得ない。あきらめず、考え続けることで課題に対する答えを出す。そうした姿勢や考え方を評価していただき、今はいくつもの大手企業とのコラボも進んでいます」

AIの進化も恐れないという。なぜならAIは今まで人がやったことや経験、つまり前例から最適な答えを探してくるので、取ってくるのは上手いが、前例がないところから取ってくることはできないから。一方、マッスルはずっとゼロから1、「世界初」を生み出してきた。AIが永遠にできないこと＝「真のイノベーション」を積み重ねてきた自負がある。

そして、インタビューの中で何度もお聞きした「出会い」という言葉だ。人との出会いが会社の危機を救い、そして新たな道を切り開いてきた。玉井氏自身の「人間力」が、奇跡とも思える出会いを引き寄せ、今に続いていると思う。

大阪の「知」と「科学」の系譜

マッスル本社がある大阪・淀屋橋のオフィス街。その一角には福沢諭吉や橋本左内、大村益次郎など、幕末から明治維新にかけて多くの人材を生み出した緒方洪庵の適塾（てきじゅく）や、多くの町人学者を輩出した学問所・懐徳堂（かいとくどう）跡がある。天文学者で月のクレーターに名を残す麻田剛立（あさだ・ごうりゅう）や間重富（はざま・しげとみ）、日本電気学の祖・橋本宗吉（そうきち）など、多くの科学者や学者らが、江戸時代の大坂で先端的な学問に取り組んだ。

実は、大阪という街は「知」と「科学」の街、日本における合理主義的思考に基づく「実学」の街、なのだ。

大阪の「知」の系譜は、ロボット開発で世界に照準を定めるマッスルの中に、脈々と息づいている。

堺の浜辺に歴史ある「アマチュア相撲の聖地」があった！