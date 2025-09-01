ザンクト・パウリMF藤田譲瑠チマが初アシスト

ドイツ1部ザンクト・パウリの日本代表MF藤田譲瑠チマは現地時間8月29日に行われたブンデスリーガ第2節ハンブルガーSV戦（2-0）で2試合連続の先発出場。

スルーパスで決勝ゴールを演出し、移籍後初アシストを記録した。

ドルトムントとの開幕戦で3-3の激しい点の取り合いを演じたザンクト・パウリは今季最初のアウェーゲームに臨んだ。1-0で迎えた後半15分、藤田が自陣から前線へ絶妙なスルーパスを送ると、抜け出したFWアンドレアス・ホウントンジが決めてリードを広げた。

ブンデスリーガ日本語版の公式Xで試合のハイライトが公開されると、「素晴らしい」「これぞジョエルの真骨頂」「スーパースルーパス」「パス能力は日本代表のボランチで1番」「タイミングもコースも完璧」「本当に見事」「武器の一つ」「際立ってる」「2年後ぐらいにステップアップ移籍もある」「想像以上に良いスルーパス」と称賛のコメントが相次いだ。

その後、相手が退場者を出す展開になり、ザンクト・パウリは2-0で逃げ切って今季初勝利。ブンデス初アシストを記録した藤田は開幕戦に続いて2試合連続フル出場を果たした。日本代表のアメリカ遠征に向けても弾みをつけるパフォーマンスだったといえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）