ＩＧＲいわて銀河鉄道（盛岡市）は１日から、削るまで行き先がわからないスクラッチ式の乗車券「ＩＧＲでＧＯ！ でたとこきっぷ」を５００枚限定で販売する。

８月下旬に同社がＸ（旧ツイッター）で発売を告知したところ、ＳＮＳを中心に話題となり、普段の１０倍近いインプレッション（閲覧数）を稼いだ。

乗車券は１枚１０００円。利用区間は盛岡駅から削って出た駅までで、渋民、いわて沼宮内、奥中山高原、目時（青森県）の４駅のいずれかが出てくる。購入日当日に限り、何回でも乗り降りできる。どの駅でも往復すれば元がとれ、最も遠い目時駅は約８割引きの料金で往復できる。

企画した同社企画部地域連携グループの大平大介副課長（３６）は「思いがけない出会いを探す旅に出かけてほしい」と話す。自身も県北の駅周辺を訪れる度に、「こんな所にもお店があったのか」などの新発見があるといい、付属のカードには周辺施設を紹介する地図のＱＲコードも掲載した。

販売・利用期間は１１月３０日までで、なくなり次第終了する。盛岡駅の窓口で、乗車当日のみ購入できる。