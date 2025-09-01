J3福島が新ホームスタジアムのコンセプトを発表

J3の福島ユナイテッドは8月30日、新たに建設する新ホームスタジアムのコンセプトを発表した。

日本初の完全木造にファンからは「カッコよすぎる」「凄いなこれ」と話題を呼んでいる。

「地域参加型『みんなでつくるスタジアム』」を掲げ、「クラブのエンブレムに刻まれた「不死鳥」の精神を体現し、希望と再生の象徴として建設予定です。また、震災と原発事故により大きな被害を受けた福島だからこそ、世界に誇れるリジェネラティブ（再生型）なスタジアムの在り方を追求し、福島から未来への力強いメッセージを世界へ発信してまいります」としている。

また、建設には福島県産の木材を使用し、市民やクラブ関係者が制作工程に関わることで、地域と共に形づくる日本初の完全木造、かつ世界初の循環型木造スタジアムとなる見込み。設計思想には、日本の伝統文化「式年遷宮」の考え方を取り入れ、使用された木材は分解・再利用が可能。植林活動や木工教育を通じ、地域資源・技術・文化の持続的な循環を実現する構想だ。

新スタジアムの構想にファンからは「なんだコレは？」「凄いのが飛び出してきた」「半端ないヤツでてきた」「めっちゃすごい！」「これまた斬新」「かっこよさはガチ」「期待しかない」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）