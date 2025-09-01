大人こそ【3COINS】が狙い目！ 330円とは思えない♡「高見えピアス」

なんだかコーデがパッとしない……そんなときは、ピアスを顔まわりが華やぐデザインのものにしてみるといいかも。【3COINS（スリーコインズ）】では、税込330円で購入できるとは思えない「高見えピアス」が発売中。ウネウネした形が目を引くピアスや、大人可愛いリボンモチーフピアスなど、いつものコーデをランクアップさせたいミドル世代におすすめのピアスをご紹介します。

凝ったデザインが高見えするウネウネピアス

【3COINS】「ウネウネメタルワンタッチピアス」\330（税込）

ウネウネとした形が印象的な、\330（税込）で購入できるとは思えない凝ったデザインが魅力のピアス。小ぶりながらも存在感があるため、なんだか物足りないというときにワンポイントとして取り入れるといいかも。取り外し簡単なワンタッチタイプで、ゴールドとホワイトシルバーの2色から選べます。

プラスワンでおしゃれ見えしそうなメタルピアス

【3COINS】「デザインメタルピアス」\330（税込）

ヴィンテージ感のあるメタリックカラーと、ころんとしたフォルムがおしゃれで可愛いピアス。シンプルなので、カジュアルなジーンズコーデにもエレガントなワンピコーデにも合わせやすそう。写真のシルバーに加えて、上品な華やかさをプラスできそうなゴールドもラインナップされています。

大人可愛いリボンモチーフピアス

【3COINS】「ムスビリボンピアス」\330（税込）

キュッと結んだリボンモチーフと、パールビジューの組み合わせが可愛いピアス。高級感のあるメタリックカラーも相まってリュクスなムードを演出するピアスは、大人コーデとの相性も良さそうです。ワンピやスカートを合わせたフェミニンスタイルにはもちん、マニッシュなパンツスタイルに甘さをちょい足ししたいときにもぴったりかも。

いつものコーデが垢抜けそうな個性派ピアス

【3COINS】「2連トライアングルピアス」\330（税込）

トライアングルを2つ組み合わせた、ちょっぴり個性的なデザインが魅力のピアス。耳元で揺れて、顔まわりをパッと華やかな印象に演出します。見慣れたいつもの服装もおしゃれに垢抜けそう。クールなモノトーン配色のシルバー × ブラックは洗練度アップを狙いたいミドル世代にうってつけ。別色のゴールド × ホワイトはラグジュアリーな雰囲気を醸してくれそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i