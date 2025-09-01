10月8日(水)深夜24時30分～放送スタート！主演・鈴木愛理「推しが上司になりまして フルスロットル」主人公の最推しで上司となる氷室/高代旬役に八木勇征(FANTASTICS)が決定！推しとゼロ距離⁉︎ドキドキ感満載のキービジュアル解禁！

主人公の最推しで上司となる氷室/高代旬役に八木勇征が決定！

推しとゼロ距離⁉︎ドキドキ感満載のキービジュアル解禁！

テレ東では10月8日(水)から、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。2023年10月に放送され「全オタクの夢だ、最⾼」「キュンキュンが⽌まらない」など、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。本作では、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」はそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線の胸キュン不可避のじれキュンラブコメディーをお届けします！

主⼈公・南愛⾐(鈴木愛理)は、アパレル商社の社⻑秘書として働く⼀⽅で、今ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬の推し活に励み、⼈⽣を謳歌していた。そんなある日、突然社⻑が病に倒れてしまい、辞任せざるを得ない事態に…。混乱する愛衣にさらに追い打ちをかけるように、推しの旬が舞台降板という受け入れ難い事実が発覚！絶望感に駆られている中、新たに社⻑に就任したのは、まさかの最推し・旬だった!? “推しが社⻑”という状況に嬉しい反⾯、胸キュンしすぎて倒れそうになる愛⾐だったが、それ以前に仕事に⽀障が出ないよう、⾃分がファンだとバレないよう必死…。そんな愛⾐に次第に惹かれていく旬だが、2⼈の仕事に、そして恋路に次々と問題が発⽣する─!?

主演は、前作に続いて鈴木愛理が演じるのは既報の通りですが…この度、主人公・南愛衣の最推しで上司となる年下イケメン・氷室(ひむろ)/高代旬(たかしろしゅん)役に、FANTASTICSのボーカルとして活躍する傍ら、ドラマ「美しい彼」シリーズではアジアスター賞を史上初の2年連続受賞、そして現在公開中の映画「隣のステラ」では主演を務め、10月より順次上演される新作オペラ「平家物語 -平清盛-」への出演も決定しているなど、今各方面で引っ張りだこの八木勇征が決定しました！

そして、先日シルエット姿で公開しSNS上でさまざまな予想で盛り上がった愛衣と旬の２ショット写真を公開！ドラマ初共演の2人がどんな「推し上司」を作り出すのか！ぜひご期待ください！

Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

推しとゼロ距離⁉︎ドキドキ感満載のキービジュアルが完成しました！

タイトルの【フルスロットル】が刻まれた“推し活”の必需品であるペンライトを持った愛衣(鈴木愛理)に、ゼロ距離で迫る推しの旬(八木勇征)という、まさにドキドキ感満載なデザインに仕上がりました！印象的な旬のウインク姿は本編でも見ることができるのか…⁉︎お楽しみに！

≪出演者紹介≫

Ⓒ「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会

［八木勇征 コメント］この度、高代旬役を演じさせていただきます、八木勇征です。前回は片寄涼太さんが「推しが上司になりまして」に出演されていて、僕も作品自体を存じ上げていました。今回はオリジナルキャラクターでの出演となり、ストーリーも完全オリジナル。あのポップなラブコメに、新たなキャラクターとして参加し、「推しが上司になりまして」の世界を生きられることをとても光栄に思います。本読みの時から感じているのですが、何より、本当に楽しい現場です！和気あいあいとしながらも集中して良い作品にするべく、座長の鈴木さんをしっかりサポートできるように務めたいと思います。皆さまぜひご期待ください！

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」【放送日時】 2025年10月8日スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で10月１日（水）夜 9 時より、各話1週間独占先行配信▶U-NEXT： https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いします！★▶テレ東HP：https://video.tv-tokyo.co.jp/▶TVer：https://tver.jp/series/srybrf5mfc▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7【主演】 鈴木愛理【共演】 八木勇征(FANTASTICS)【監督】 本田隆一、久万真路、佐藤恵梨子【原案・設定協力】 漫画：森永いと、原作：東ゆき『推しが上司になりまして』(DPNブックス)【脚本】 綿種アヤ、阿相クミコ、東ゆき、川村庄子(テレビ東京)【音楽】 福廣秀一朗【プロデューサー】 川村庄子(テレビ東京)、小田彩(アクシーズ)【製作著作】 「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会【制作】 テレビ東京、アクシーズ【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/oshifullthrottle/【公式X】 ＠tx_oshi https://x.com/tx_oshi【公式Instagram】 ＠tx.oshi https://www.instagram.com/tx.oshi/【公式TikTok】 ＠tx.oshi https://www.tiktok.com/@tx.oshi【ハッシュタグ】 #推し上司