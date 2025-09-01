修学旅行ぶりの「奈良・法隆寺」へ…静かで穏やかな時間のなかの「新鮮な驚き」

自然の色彩にからだを浸す

寺院の前で、ただ穏やかで遅い時間の流れに佇む――奈良県には大人になったからこそ、ぜひ訪れてほしい場所がいくつもある。修学旅行ぶりに法隆寺を訪ねて、その静かな魅力に触れてみるのはいかがだろうか。

現存する世界最古の木造建築である法隆寺。南大門をくぐり西院伽藍を正面に認める風景は、1300年前の面影をそのままに残していると聞けば、左右の土壁のなだらかな隆起をじっと眺めて、その自然の色彩にからだが浸っていくような不思議な情感を覚えずにはいられない。

雷避けのおまじない

幾度もの天災に耐え抜いてきた五重塔には、塔の中心に「心柱」が通っており、東京スカイツリー建築の際に耐震構造の参考にしたともいわれている。屋根の上にある「九輪」には鉄の鎌が4本置かれていて、これは雷を追い払うためのまじないであるそう。それでも、鎌倉時代にはいちど落雷があり、五重塔の三階部分に火の手が上がった。いまでも屋根の部分に焦げ目が残っているという。西大寺の高僧である叡尊が避雷符を自筆してからは、落雷による火災の記録は残っていない。

建築様式の違いに触れる

西院伽藍を取りかこむ回廊には、飛鳥時代と奈良時代の建築様式の違いが表れている。奥にそびえる大講堂が990年に再建されたために、その周辺の回廊は奈良時代に新設されたものになるのだ。回廊の角に立って、右と左を見比べてみるとその違いははっきりと分かる。

飛鳥時代に建設された回廊は、どこかしなやかで、力を外部に抜くようにして木材が組まれている。一方で、奈良時代に建設された回廊は太い木材ががっちりと組まれて、より堅牢なつくりになっている。姿を変えながらもつづいていく回廊を眺めていると、ひとの一生が儚いものに感じられ、しかしそれは寂しさではなくむしろ安らかさとして、檜の香りに包まれていく。

金堂には国宝である釈迦三尊像が安置されている。聖徳太子の病気平癒を祈願して、同じ背丈でつくられた本像は北魏時代の中国の影響を色濃く受けている。正面からの見た目に重きが置かれていて、左右はぴんと張りつめたように対称である。大宝蔵院に安置されている百済観音像も国宝として広く知られているが、こちらは釈迦三尊像とはまったく違った趣となっている。体躯は華奢ですらりと高く伸び、側面から鑑賞した際にも完成されたかたちを持っている。

一休みしてカフェへ

法隆寺ほど近くにある「ギャラリーカフェ鵤樂舎」は、昭和の大修理の際にも棟梁を務めた宮大工・西岡常一の内弟子である小川三夫が研修場所として利用していた場所を活用したカフェである。オーナーがその思いを引き継いで、道具類や図面の展示なども行われている。

創作ランチコース「OHACO」には季節の野菜がふんだんに使われて、目にもうつくしい品々が並んでいる。

暑さの残る季節の散策途中に立ち寄りたいのが「和CAFE 布穀園」である。幕末・維新期の尊王攘夷家であり、明治期の司法官である北畠治房の屋敷をリノベーションした店内では、「竜田揚げ」「素麺」など奈良の食材を用いたランチのほか、時間限定でかき氷も提供している。

一日の記憶を反芻する宿

旅の一日の記憶を反芻する宿には、緑ゆたかでゆったりと過ごせる場所を選びたい。人間国宝第一号として知られる陶芸家・富本憲吉の生家をリノベーションした宿「うぶすなの郷 TOMIMOTO」は安堵街の静かな住宅街のなかにひろびろと構えている。

宿のなかのレストラン「五穀十雨」では、厳選した地元の新鮮食材と体にやさしい調理法にこだわった料理によって、旅の締めくくりにふさわしい和やかな時間を過ごすことができる。客室は富本憲吉が愛用した書斎を残した和室とモダンな洋室を融合した「日新」と、蔵を改造したメゾネット式の「竹林月夜」の二つ。

大人になったからこそ、しみじみとからだいっぱいに感じることができる、奈良のゆったりとした風の流れ。日頃の疲れも溶けて、あらたな好奇心の種を見つけられるかもしれない。

