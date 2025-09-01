式場見学に、なぜか義両親が！「花は一番安いのでいいわ」まさかの【義母プラン】に「ちょっと待った」

結婚式の主役はもちろん、新郎新婦の二人。挙式や披露宴のプランをいろいろと考える時間も楽しいひとときですよね。

筆者の知人A子さんも結婚式を楽しみにしていたのですが、なかなか思い通りにはならないようで……。結婚式のプランと費用のエピソードです。

挙式費用を負担してくれる？

挙式の援助の申し出自体は、本当にありがたく嬉しかったのですが、だからといって一生に一度の結婚式を全て義母の言う通りはできません。

貯金するのは大変でしたが、あの時断ってよかったと今になって心底思っています。

【体験者：30代・OL、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。