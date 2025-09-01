松屋「シビ辛麻辣トンテキ定食」発売、極厚トンテキを2種の豆板醤と花椒、五香粉で仕上げた旨辛メニュー

松屋は、2025年9月2日10時から「シビ辛麻辣トンテキ定食」を発売する。

〈麻辣×極厚肉の旨辛メニュー〉

「シビ辛麻辣トンテキ定食」は、食べ応えのある200gの極厚トンテキに、2種の豆板醤と花椒を効かせた麻辣ソースをたっぷり絡めた。五香粉の香りが全体をまとめ、ピリッと痺れる辛さがクセになる味わいに仕上げている。さらに、付属のからしで味変も楽しめる。

いずれも税込価格、みそ汁付き。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。ビールセットは持ち帰りできない。なお、ビールセットは、「夏のビールフェア」で90円値引き価格となっている。

◆「シビ辛麻辣トンテキ定食」1,230円

◆「シビ辛麻辣トンテキダブル定食」2,080円

◆「シビ辛麻辣トンテキ定食ビールセット」1,630円(通常価格1,720円)

松屋「シビ辛麻辣トンテキ定食」のラインアップ

〈モバイルクーポン利用で値引き〉

発売にあわせ、松屋フーズ公式アプリで割引クーポンを配信する。9月2日10時から9月16日10時まで、モバイルクーポンで注文すると「シビ辛麻辣トンテキ定食」が50円引きで購入できる。

松屋「シビ辛麻辣トンテキ定食」発売