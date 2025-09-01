北海道出身の女性デュオのconsadoの優未(36)と武田レイナ(34)が2人そろって結婚、妊娠したことを8月31日までにSNSで報告した。



【写真】揃って結婚＆妊娠で幸せいっぱいのconsado優未と武田レイナ

2人はそれぞれソロで活躍していたがあ、2016年にデュオとしても活動開始。2017年にメジャーデビューを果たした。今回、「それぞれ兼ねてよりおつきあいしておりました方と結婚」したことと、同時に「また、二人ともお腹に小さな命を授かりました」と報告した。



consadoとしては「11月3日に開催されます9周年ワンマンライブを一区切りとし年内をもちまして活動を休止」とした。それまでは体調を見ながらの活動となる。



いつも応援してくださっている皆様へ



このたび優未・武田レイナは、それぞれ兼ねてよりおつきあいしておりました方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます。



また、二人ともお腹に小さな命を授かりました。



consadoの今後の活動につきましては、11月3日に開催されます9周年ワンマンライブを一区切りとし年内をもちまして活動を休止させていただくこととなりました。



それまでの間は体調と相談しながらの活動となりますので温かく見守っていただけましたら幸いに存じます。



各々の活動につきましては、順を追ってご報告申し上げますのであたたかく見守っていただけますと幸いです。



これまで私たちを応援し、支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。



本当にありがとうございます。



（よろず～ニュース編集部）