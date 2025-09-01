ジャスティン・ビーバーが、妻のヘイリー・ビーバーとの微笑ましい写真を次々と公開している。歌手のジャスティンとモデルのヘイリーの結婚生活については、ここ数ヶ月にわたり憶測が飛び交っていた。ジャスティンがマリファナを吸っていると思われる写真を投稿したことで、ファンの間では精神状態や薬物使用に関する懸念の声も上がっていた。



【写真】ほほえましい２人です

しかし最近では、ヘイリーと寄り添う家族写真が複数公開されており、アイダホ州での休暇中に息子ジャック・ブルース君（1）と写っている写真も投稿されている。



ジャスティンは、2人が一緒に写った白黒写真に「この写真から切り抜いちゃった女の子、ごめんね」「このヘイリーの写真がすごく気に入ってる。笑」とキャプションを添えている。



最近の陰鬱なソーシャルメディアでの投稿とは一転して、2人が屋外で並んで座っている様子や、緑の芝生に広げたキルトの上で寄り添っている姿など、穏やかな雰囲気の写真も見られる。



ジャスティンは、7月にリリースされた4年ぶりのニューアルバム『SWAG』では、葛藤や個人的な苦悩を歌っていた。



しかし8月以降は、2人が一緒に過ごす姿がより頻繁に目撃されており、25日（月）にはロサンゼルスで手をつないで歩く様子が写真に収められている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）