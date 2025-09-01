5歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚15年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。

愛犬と泊まれるホテルで夏を満喫！

加藤家は夏休みを頂き、仲良しの友人家族総勢10人で愛犬と泊まれるホテルへ行ってきました。みんな愛犬家で、隣同士でコテージをとりました。

この施設には犬用のプールもあります。この暑さでは犬もバテますよね。着いてから早速わが家の愛犬・茶子と福くんを入れてみると、茶子は水を怖がらずプールに飛び込みスイスイ泳ぎ、福くんは、プールに入ったものの見事に沈みました。運動神経が真逆のようです……。

友達のワンコたちと遊んで楽しそうでした! 夜は、これまた愛犬も連れて入れるレストランへみんなで行きました。お酒を飲みながらたわいのない雑談に大笑い。それでも物足りず、コテージに戻ってからも深夜までみんなで飲みました〜。

加トちゃんもさすがにこの夏の暑さにバテぎみで、仕事以外は家から出ない日が続いていたのですが、ここの夜は涼しく、久々にお出かけできてすごく楽しそうでした!

次の日の朝は早起きしてプールに入り、久々に真剣に泳ぎました。実は加トちゃんは、泳ぎがかなり上手で、学生の時には県大会に出て優勝していたほどの腕前なのです。

そんな加トちゃんに泳ぎ方を教わり、25mしか泳げなかったのが、75mまで泳げるようになりました。うれしい!

しっかり泳いだ後は、一緒に来た友人で歌手の木根早織ちゃんと散歩がてらアイスを食べに行きました。避暑地でしたが、日中はうだるような暑さで、買ったアイスもすぐに溶けだす始末。

レモンスカッシュも飲みましたが、軽く熱中症になりかけました……。この日は特に暑くて、加トちゃんはお部屋でまったりと過ごしていました。

帰りは直売所で新鮮な朝採れ野菜を大量に購入。旅行に行くと外食が続き、胃に負担がかかるので、帰った後にこれらの野菜を使って、ピーマンの塩昆布炒め、銀鮭、なすの生姜焼き、ゴーヤのおひたしなど野菜尽くしメニューで身体をリセットしましたよ。

加トちゃんと、2か月に1回は旅行しようと決めて計画していますが、旅は本当にリフレッシュできますね。みなさんも水分をこまめにとって夏を乗り切りましょう。

かとう・あやな●2011年に加藤茶と結婚。夫を支えるため「介護職員初任者研修」、「介護福祉士実務者研修」を修了。