¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡Ä¥ä¥Þ¥ë¤ÎPKÃÆ¤ÇÀèÀ©¤â¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È1¡Ý1¥É¥í¡¼
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¤¬8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ²÷Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àá¤Ï2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·Þ¤¨¤¿º£Àá¤â¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ä¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ê¤É¤Î¼çÎÏ¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¡£¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Ïº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï40Ê¬¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥Ú¥É¥ê¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥ä¥Þ¥ë¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦³Ñ¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÁê¼êÁª¼ê¤òÆÍÇË¡£ÇØ¸å¤«¤é¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥Ú¥Ã¥×¡¦¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢¤ËÅÝ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥ä¥Þ¥ë¼«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËGK¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¤¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤·¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤Ä¥ä¥Þ¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é±¦ÏÆ¤Î¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ÏGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î¾å¤ËÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤â¡¢64Ê¬¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¿ØÆâ¤ÇÁ°Àþ¤«¤éÁÈ¿¥Åª¤Ê¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¡£ºÇ¸åÈø¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¥¹¤Ë·Ò¤°¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¤À¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä¾¸å¤Î67Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¡£¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥·¡¦¥Ñ¥é¥½¥ó¤¬º¸Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ë·¹¤¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¥¹¤¬DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë1ÂÐ1¤òËÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë86Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éº®Àï¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥«¥á¡¼¥¸¥ç¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£Î¾¼Ô1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡¡1¡Ý1¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡40Ê¬¡¡¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡ÊPK¡¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡67Ê¬¡¡¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ë
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ²÷Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â°µÅÝÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Àá¤Ï2ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£·Þ¤¨¤¿º£Àá¤â¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤ä¥Ï¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤Ê¤É¤Î¼çÎÏ¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¡£¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Ïº£µ¨½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÅ¨¿Ø¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤·¡¢¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÂÔ¤Ä¥ä¥Þ¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é±¦ÏÆ¤Î¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¡£¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ÏGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤Î¾å¤ËÂç¤¤¯³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤â¡¢64Ê¬¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¿ØÆâ¤ÇÁ°Àþ¤«¤éÁÈ¿¥Åª¤Ê¥×¥ì¥¹¤ò´º¹Ô¡£ºÇ¸åÈø¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¥¹¤Ë·Ò¤°¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þº¸Â¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¤À¤¬¡¢È½Äê¤Ï¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä¾¸å¤Î67Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¡£¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥·¡¦¥Ñ¥é¥½¥ó¤¬º¸Â¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ë·¹¤¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï¥Ç¡¦¥Õ¥ë¡¼¥È¥¹¤¬DF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë1ÂÐ1¤òËÉ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë86Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éº®Àï¤¬È¯À¸¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥«¥á¡¼¥¸¥ç¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÆÀÅÀ¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Ç½ªÎ»¡£Î¾¼Ô1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡¡1¡Ý1¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡40Ê¬¡¡¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¡ÊPK¡¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë
1¡Ý1¡¡67Ê¬¡¡¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ê¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥Î¡Ë