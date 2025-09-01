【確信と覚悟】「切り捨て」ではなく「活かす」リーダーが部下の未来を守る

※本稿は『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

大久保利通（1830〜78年）は、幕末から明治時代初期を生きた武士（薩摩藩士）、政治家。薩摩藩の下級武士として生まれ、西郷隆盛とは住まいが近所であり、幼いころから親友だった。藩の下級役人を務めていたが、薩摩藩の実権を握る島津久光（1817〜87年）に抜てきされ、薩摩藩が京都・江戸などで主導権を得られるように政治工作を進める。武力を背景に知藩事を解任して東京に移し、中央から県令を送り込んで人心を一新した革命的ともいうべき廃藩置県（1871年）を新政府高官として断行した後、アメリカ・ヨーロッパを巡る岩倉使節団（1871〜73年）に参加。諸外国に対抗するためには、日本の国力を拡充することが重要と考え、帰国後に国内産業の振興などを目的とする「内務省」を設立。また、朝鮮との戦争につながりかねない「征韓論」を主張する盟友・西郷隆盛と対立（1873年）し、西郷は政府を去る。その後、内務省を拠点とした産業の振興や、各地で発生した士族（旧武士階級）の反乱の鎮圧に努める。西郷が士族に担ぎ上げられて起こした西南戦争（1877年）で激突するも鎮圧し、敗れた西郷は鹿児島・城山にて自刃する。幼いころからの盟友の死を乗り越えて、新国家建設に意欲を燃やしたが、西南戦争の翌年、東京・紀尾井町で石川県の士族に暗殺される。その死後、多額の借金を負ってまで、国に私財を投入していたことが明らかとなり、人々を驚かせる。

業績悪化がもたらす部下への影響

現在の業績が右肩下がりの状況が続くと、部下のボーナスや毎月の給料が減り、最悪の場合は仕事を失うこともあるでしょう。

その結果として、住宅ローンが支払えずに自宅を手放すなど、人生設計が狂うこともあるかもしれません。

リーダーの責務としての事業見直し

そのようにならないようにするのは、リーダーの責務です。

もし業績向上に事業の見直しが必須で、それに反対する人がいても、多くの部下たちを守るためには、事業の見直しを行うべきなのです。

短期的な反論と長期的な成果

短期的には反論があるかもしれませんが、事業の見直しによって業績が回復すれば、反論はなくなります。

また、事業の見直しでは、切り捨ての対象となるメンバーが、新しい事業で活躍する場をつくるのもリーダーの大事な責務です。

大久保利通も士族の特権を奪いつつも、同時に旧武士階級が活躍できる産業の育成にも尽くしたのです。

確信と覚悟をもって部下を守る

リーダーは、組織の存続のためには、対立すべきときには確信と覚悟をもって対立しつつ、どのようになっても部下が活躍できる場を設けるように尽くす。

これがリーダーとしての大切な役割です。

