「そりゃ部下もついていくわけだ」…事業を変えても人を切らなかった“本当のリーダー”の決断
【確信と覚悟】「切り捨て」ではなく「活かす」リーダーが部下の未来を守る
※本稿は『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。
業績悪化がもたらす部下への影響
現在の業績が右肩下がりの状況が続くと、部下のボーナスや毎月の給料が減り、最悪の場合は仕事を失うこともあるでしょう。
その結果として、住宅ローンが支払えずに自宅を手放すなど、人生設計が狂うこともあるかもしれません。
リーダーの責務としての事業見直し
そのようにならないようにするのは、リーダーの責務です。
もし業績向上に事業の見直しが必須で、それに反対する人がいても、多くの部下たちを守るためには、事業の見直しを行うべきなのです。
短期的な反論と長期的な成果
短期的には反論があるかもしれませんが、事業の見直しによって業績が回復すれば、反論はなくなります。
また、事業の見直しでは、切り捨ての対象となるメンバーが、新しい事業で活躍する場をつくるのもリーダーの大事な責務です。
大久保利通も士族の特権を奪いつつも、同時に旧武士階級が活躍できる産業の育成にも尽くしたのです。
確信と覚悟をもって部下を守る
リーダーは、組織の存続のためには、対立すべきときには確信と覚悟をもって対立しつつ、どのようになっても部下が活躍できる場を設けるように尽くす。
これがリーダーとしての大切な役割です。