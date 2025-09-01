「またシャブやってないだろうなぁ〜」議員辞職を表明した日本維新の会・石井章氏の事務所をめぐって飛び交った「怪情報」の真相

地元でさまざまな逸話を持つ石井章氏

「私としましては、ここで議員の職を辞し、捜査に対して全面的に協力をさせて頂くべきと判断致しました」

8月29日に報道機関向けにコメントを出し、議員辞職の意向を示したのは、日本維新会の石井章参院議員（68歳）だ。目下、秘書給与を国からだまし取った疑いで、東京地検特捜部が捜査をしている人物である。

地方議員出身の石井氏は、いわゆる“叩き上げ”だ。30代前半から茨城県の藤代町議を4期務め、藤代町の取手市への編入後は、取手市会議員を1期務めた。'09年の衆院選に当時の民主党から出馬し、初当選したものの、'12年衆院選で落選。小沢一郎氏が立ち上げた新党・国民の生活が第一を経て、維新へと移籍した。

‘16年の参院選に維新から全国比例で出馬し、国政に復帰。’22年の参院選でも再選した。維新では、'19年より、国会議員団の両院議員総会長を務めるなど、“参院のドン”として君臨してきた。

「親分肌で、維新に所属する旧民主系の議員などを集め、“アキラ会”と呼ばれるグループを結成していた。衆院選の応援で大阪にくると、選挙スタッフ全員にランチに豪華な食事をごちそうしていた。維新国会議員団の実力者である馬場伸幸元代表との関係も良好で、今年1月には馬場氏の誕生日を祝うために“馬場伸幸生誕祭”なるイベントを発起人として企画したほどです」（維新関係者）

石井氏は議員活動の傍ら、地元では社会福祉法人や企業などを幅広く経営していた。

「年末には、スタッフを総動員して、工場でクリスマスケーキ作りをさせ、1個4000円で売るなど、商魂たくましい面もある。女性市議との仲良しぶりが奥さんの耳に届いて大騒ぎになるなど、地元では話題に事欠かない人です」（地元関係者）

地元事務所の2階に秘書を住まわせていた

筆者はこれまで、石井氏の記事を複数回書いてきた。本人にとってネガティブな話であっても、筆者が電話するたびに「ちゃんと話すからさ、お手柔らかに…」と言いつつ、「僕が一番情報知っているからさ」と、ざっくばらんに取材に応じるのが印象的だった。

そんな石井氏は8月に発足した、藤田文武共同代表率いる維新の新体制では、参院トップである参院会長のポストへの就任が規定路線になっていた。しかし、土壇場になり、浅田均参院会長の続投が決まり、党内で波紋を呼んでいた。

「背後で進んでいたのが、石井氏の秘書給与詐欺を巡る東京地検特捜部の捜査でした。お盆明けから事務所関係者が検察に事情聴取に呼ばれていた。8月25日頃には、維新の中司宏幹事長が取手市入りして、事態の把握につとめていました。さすがにこの状況では参院会長は無理となったのでしょう」（前出・維新関係者）

8月27日には石井氏の地元事務所などの家宅捜索が行われ、報道各社が一斉に報じる事態となった。

「検察当局は、『石井事務所における秘書給与詐欺の事例は複数あるとみられるが、立件できそうなケースは今のところ一人』という見立てです。石井氏の親族に、社会福祉法人に常勤しながら、公設秘書として登録されていた人物がいたと言われています」（検察関係者）

しかし、事情を知る石井氏の事務所関係者は「仮に立件されるのが一人だとしても、秘書給与詐欺のスキームは事務所内で常態化していた」と証言する。

「石井事務所では、国から支払われる公設秘書の正規の給与は、本人に渡さず、事務所に入れさせていた。その代わりに、実質的な給与として約18万円を石井氏の経営する社会福祉法人などから支払っていたと聞いています。地元事務所の2階にベッドを置き、そこに秘書を住まわせ、寝泊まりさせていたこともあった」

「またシャブやってないだろうなぁ〜」

こうした状況は長らく続いていたというが、今年に入ってから石井事務所が“激震”する出来事が起きていた。事務所関係者が証言を続ける。

「事務所に住まわされていた秘書のA氏（仮名）が突然、“失踪”したのです。A氏も公設秘書だった時期があると聞いています。その後、A氏はなんと5月頃に、東北地方で薬物関連で警察のお世話になったとの“怪情報”が事務所内で飛び交った。

A氏は以前から問題があったのか、石井氏は冗談なのか、『またシャブやってないだろうなぁ〜』と言っていた。そうした経緯もあり、事務所内は『A氏の一件により、秘書給与の問題が外部に知れ渡ってしまうのではないか』とかなり動揺していました」

この関係者によると、A氏の一件を受け、秘書登録の精査が事務所内で行われ、長らく秘書を務めていたB氏らも、今年6月頃に一旦退職というかたちをとったという。そのため、石井氏の遠い親戚にあたるという女性が公設秘書として登録されたそうだ。

さらに、追い打ちをかけるように、A氏の後任の秘書候補として仙台市からやってきたC氏が『在職中の7月に突然亡くなった』という話も出回った」（同前）。

未だ事件の全貌は見えておらず、捜査の推移を見守るしかないが、石井事務所で起きていた“異変”に関する事務所関係者の証言は傾聴に値する。さらに、今回の事件を受け、維新関係者の間で注目を集めている問題はもう一つある。

「石井氏が注力していたのが、7月の参院選における娘・めぐみ氏の擁立です。めぐみ氏は維新の全国比例候補として出馬し、見事に当選した。

石井氏は娘を強力にプッシュし、『茨城選挙区の候補者は、全国比例の娘の票を稼ぐために擁立した』と周囲に話していた。

茨城だけではなく、千葉や福岡の選挙区候補者のポスターや選挙公報にもめぐみ氏の写真を載せさせており、維新では選挙期間中から『石井氏が支援の申し出と引き換えに二連ポスターにさせたのではないか？』と波紋を呼んでいた」（別の維新関係者）

維新本部に見解を問うと…

めぐみ氏との二連ポスターにしていた参院候補者の一人に話を聞くと、「石井氏とめぐみ氏の依頼で、二連ポスターにした」と語る一方で、石井氏からの支援については「受けなかった」と否定した。

一連の事実関係について、維新本部に見解を問うと、「（元秘書のA氏の件などは）個人の事務所の運営であり、関与をしていない。（秘書給与詐欺については）先日の報道を受け、本人への事実関係を進めている。（めぐみ氏と参院候補者の二連ポスターについては）個人の選挙運動を制限できるものではなく、関与、関知していない」などと回答した。

前述の通り、石井氏は、藤田共同代表の“後見人”である馬場氏とも関係が深い。維新内部では、今回の事件は、馬場氏の求心力低下にもつながりかねないとの声も出はじめている。新体制で「自・公・維」の連立入りを目指すともみられていた維新だが、早くも暗雲が立ちこめている。

