King＆Princeの永瀬廉（26）が8月30日午後6時30分から放送された日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）の「上田と女が吠える夜インターナショナル」に出演。ペルーでは「モテない」とされてMCを務めたお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（55）が“大喜び”する場面があった。

「世界の女性が大集合!あなたの国のことを教えてSP」と題して放送され、世界各国の女性が集結。その中で「日本に来て驚いた!家事をする男性が少ない?」という話題となった。

家事について聞かれた永瀬は「自分、一人暮らしとかしてるとか掃除とか絶対やらなダメなんで。多分、人と住んでも変わらずやるかな」と明かした。体調不良により生放送部分の出演を見合わせたが、同企画の収録には参加していた郄橋海人が料理について聞かれると「僕は結構しますね。自炊とか」と答えると、女性陣から拍手が起こった。

上田が続けて「永瀬くんも料理する?」と尋ねると「全くしないです」と料理はしていないとした。そのため「料理だけは…でも、ほかで頑張りたいです」と料理以外の家事でカバーすると伝えた。

これに日系ペルー人の村上サユリが「ペルーは美食の国なので。やっぱり男性がめっちゃ料理できるのは、もうモテポイントで」と明かした。すると、上田は「じゃあ（永瀬が）ペルー行ったら全然モテないね!」と満面の笑みで「ざまあみろ!ね!」と大喜び。この姿に女性陣からは笑いと「何でうれしそうなの」とツッコミが入り、永瀬は苦笑いしていた。