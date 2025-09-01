長期休み明け「学校行きたくない」、小3息子の不登校に直面したジャーナリストが電話をかけた相手

FRaU webの連載「子どもの不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻」では、長年不登校や発達障害の親子と向き合ってきた相談員・池添素さんに、ジャーナリストの島沢優子さんが取材し、不登校の子どもたちや家族の姿を伝えてきた。連載には多くの共感が寄せられ、池添さんのもとには全国、そして海外からも相談が舞い込んでいる。その連載に大幅な加筆修正を加えた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が、2025年9月4日に発売される。およそ40年以上にわたり4000組以上の親子に寄り添ってきた池添さんの実践と珠玉の言葉が詰まった一冊だ。

この記事では、本書より抜粋。ジャーナリストであり母親でもある島沢さんが、息子から「学校に行きたくない」と告げられて戸惑いながらも、池添さんの言葉に背中を押された経験と、本書の誕生の背景を紹介する。

「学校に行ってないくせに」

私も池添素（いけぞえもと）さんに救われたひとりだ。

５月のゴールデンウイーク明け。小学３年生の長男がソファーの上で体育座りをしたまま動かない。私が「早く着替えて。ごはん食べて」と急かすと、「おれ、学校、行きたくない」とつぶやいた。え？ 具合悪いの？ なんで行かないの？ と尋ねると、首を振る。そして「イヤなの！ 行きたくないのっ」と言って子ども部屋に閉じこもってしまった。

おろおろした。仕事では、記事に「子どもが不登校になっても慌てずにこういう対処をしましょう」と書いているにもかかわらず、自分が当事者になると「このままずっと学校に行かなかったらどうしよう」とあたふたした。

ふいに当時教育雑誌で取材をしていた池添さんを思い出し電話を掛けた。仕事で忙しかっただろうに話を聞いてくれた。そして３つのアドバイスをくれた。（１）行かない理由を尋ねないこと （２）ごく普通に接すること （３）学校に行かない君はだめな子、みたいな言い方を絶対しないこと。私が「えーっ、行かない理由、もう聞いちゃいました」と動揺すると、わっはっはと豪快に笑い飛ばした後「大丈夫、大丈夫」と言った。

1950年生まれの池添さんは、京都市職員として児童福祉センター療育課などで勤務した後、94年に仲間とともに「らく相談室」を開設。子育て、発達、不登校、ひきこもりや親子関係など子どもにかかわるさまざまな相談を引き受けていた。時に悩みを抱えた親とともに学校に出向き、校長や担任と面談するなどとことん面倒をみる。うつむくようにして相談室に来られた方は、みんな、安心したようなスッキリした顔で帰っていった。

評判が高いと逆に「本当かな？」と疑うわけだが、京都に行くたびに、彼女は信頼に足る人物だと自分の眼に自信を持った。らく相談室は2012年、NPO法人「福祉広場」（以下、広場）へ移行。相談事業を継続するとともに、児童発達支援事業所「ひろば」「御所ひろば」「まるんなひろば」の3ヵ所で療育を実施するなど、子ども支援や福祉の事業に幅広く取り組むようになった。経験則だけではなく高い専門性と知識、経験に裏付けられた支援への信頼は厚く、広場での10年で1300組以上の親子にかかわってきた。それ以前の活動や保育所巡回を含めると4000組以上にのぼる。

私が池添さんに時折取材するといった、つかず離れずの関係だった2021年9月。不登校のひとつの目安である30日以上欠席した小中学校の児童生徒は19万人を超えた。そんななか12歳のYouTuberゆたぼんが、学校の授業を対面かオンラインかで学ぶ登校選択制が増えていることを支持したという記事にコメントが5000件ついた。多くは彼に対し否定的で「対面だろうがオンラインだろうが、学校に行ってないくせにどの口が言うか」といったコメントもあった。この「学校に行ってないくせに」というワンフレーズが本書の起点になった。

学校に行けない子は、だめな子、かわいそうな子。不登校が完全にネガティブなものにされていた。かつての私がそうとらえていたように。

池添さんに意見を求めると「簡単にはいかんけど、うちに来てくれた子の多くは幸せそうにしてるけどなあ」と穏やかな声が聞こえてきた。そして、こんな親子がおってなあ、と教えてくれた。その時書いた記事がひとつのきっかけになり、連載『子どもの不登校と向き合うあなたへ〜待つ時間は親子がわかり合う刻（とき）』をFRaU webで2024年9月からスタートさせた。

池添さんが支えた親子が不登校とどう向き合ったのか。そのプロセスを丁寧に取材したものだ。当事者である子どもたちの声も聞いた。すると、学校に行けない子はかわいそうどころか、生き生きと成長していた。初回連載の翌日は広場に多くの方から電話が掛かってきたらしい。その後、池添さんは海外からの相談まで受けるようになった。帰国時に京都まで会いに来る親子がいるそうだ。

2023年度に不登校になった小中学生の数は34万6482人で11年連続増。さらにいえば自死する小中高生も増えている。深刻な少子化なのに、生きづらい子の数は膨れ上がる。そんな社会で、ひとりの女性の知恵とエネルギーが伝播し多くの親子を支えている。

