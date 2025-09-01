「子どもが欲しい」40歳高給取りの夫が驚愕、結婚3年の妻がお盆の法事でやったこと

スマホ使用時間制限の条例案が話題に

2025年8月25日、愛知県豊明市は、市民のスマートフォン等の使用時間の目安を1日あたり2時間以内とする内容を盛り込んだ「豊明市スマートフォン等の適正使用の推進に関する条例」案を市議会に提出。条例案が議会の審議を経て可決した場合は、条例として10月1日から施行されることになるという。

18歳未満には時間帯も提案されており、小学生以下なら21時、中学生以上は22時までとし、それ以降の時間帯の使用を控えるよう、保護者や学校などが連携して促すとある。これは、スマホの使用時間を自治体が制限するという日本初の条例だ。国内外の多くのメディアが報道され賛否を巻き起こしているという。その背景には、多くの人の中にスマホの長時間使用における課題意識があるのだろう。

キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。「スマホを長時間見るにとどまらず、依存状態が夫婦や家族関係の不和に繋がることが多々あります。どちらかがスマホ依存になったことで、浮気に発展してしまう事例も。また最近は、見続けたスマホを機に浮気が始まることもあるのです」という。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのところに相談に来たのは40歳の健治さん（仮名）。「妻がスマホ依存のような状態になり、夫婦関係が壊滅的です。浮気の疑いもあり、離婚も考えて調べてもらいたいのです」と山村さんのところに相談してきたのだ。

山村佳子（やまむら・よしこ）私立探偵、夫婦カウンセラー。JADP認定メンタル心理アドバイザー、JADP認定夫婦カウンセラー。神奈川県横浜市で生まれ育つ。フェリス女学院大学在学中から、探偵の仕事を開始。卒業後は化粧品メーカーなどに勤務。2013年に5年間の修行を経て、リッツ横浜探偵社を設立。豊富な調査とカウンセリング経験を持つ探偵として注目を集める。テレビやweb連載など様々なメディアで活躍している。

「また妻が帰ってきません」

今回の依頼者・健治さんから電話があったのは、金曜日の夜中でした。「また妻が帰ってきません。電話もLINEもブロックされたようで、つながりません」という声はうわずっています。

翌日、カウンセリングルームに来た健治さんは、目の下のクマが色濃く、明らかに寝不足といった雰囲気です。「どこでボタンを掛け違えたのか……もう僕たちには時間がないのに」と嘆いています。まずは妻との関係から伺うことにしました。

「僕と妻は子供を作ることを前提に結婚したのです。僕はこのとおり、無粋な人間ですし、気の利いた会話ができない。妻と出会うまで女性と付き合ったことはありません。だからと言ってつらいとか不便とか感じたことがなく、ずっと独身でいようと思っていたのです。でもコロナ禍のときに、死を間近に感じ、どうしても子供が欲しくなった。そこで結婚相談所に登録し、妻と出会ったのです」

長身で大企業勤務の高給取り

登録から2ヵ月で当時36歳の妻と出会い、3ヵ月で結婚。結婚のプロがいる相談所とはいえ、そこまでスピード婚ができたのは、健治さんが清潔感がある長身の容姿であることと、工場や施設管理を専門とする大手企業に正社員として勤務している背景がありました。

さらに理系の大学院卒で、もちろん給料もいい。さらに実家に住んでいたので貯金もあります。趣味はダムや工場などの巨大建築物の鑑賞で、大学時代からの仲間と年に数回旅することだと話してくれました。

「妻は当時、派遣社員で、子供を望んでいました。ただ、地方出身で、親との関係も悪い。短大卒で収入も低いからと、高収入の男性を望んでいました。そこで僕に出会ったのです。最初に子供を望むことを伝えると、妻は“私は30歳当時の卵子の凍結もしています”と話していました。論理的で計画性が高いところにも好意を持ち、向こうも好きだと言ってくれたのです」

そこで結婚へと話が進み、健治さんはブライダルチェックを受け「問題ない」と診断されます。妻は定期的に婦人科に通っており、医師から「自然妊娠が可能」とお墨付きを得ている。そこで急ぎ結婚することになります。

「職場のストレスがすごくて妊娠できない」

結婚生活は健治さんの父が所有する都内のマンションでスタート。健治さんは初めての性体験でした。妻の男性経験も少なく、ほぼ初めてといった感じだったそうです。36歳の妻と37歳の健治さんは早速妊活をしますが、なかなか授かりません。

「僕たちの結婚は、妊娠が最優先です。それなのに授からないので1年目に“妻に仕事を辞めてもいいよ”と提案したのです。それは妻が“職場のストレスがすごすぎて、妊娠できない”とか“もう辞めたい”と言っていたからです。そしたら妻は『私の仕事を馬鹿にしているでしょ！』とものすごい勢いで怒った。そこから関係がぎくしゃくし始めたのです」

それと同時に、妻はアプリのゲームにのめり込んでいったそうです。それまで、朝7時半に一緒に家を出て、20時に帰宅するという生活をしていましたが、「会社を辞めてもいいよ事件」後の妻は、遅く出て早く帰り、ずっとスマホを見ているようになります。

「スマホを見ないで会話をしようと呼びかけると、“今ゲームがいいところだ”と返される。それに僕はムッと来てスマホを取り上げてしまったんです。そしたら、“何するのよ”と怒り、それ以降1週間以上も無視されました」

妻には家賃光熱費以外に毎月15万

健治さんは、中高一貫の男子校から、理系の名門大学に進学しています。女性と交際経験がないゆえに、気持ちがわからないことは自覚している。それゆえに、結婚するときに「察することが苦手なので、言葉にして伝えてほしい」と言ったそうです。

「だから妻が望むように、妻のスマホ代も含めた通信費、光熱費、保険料、数万円とはいえ家賃も僕が負担しています。それとは別に生活費として15万円を渡している。それはいずれ僕の子供の母になる妻のことを大切だと思うからです」

つまり、妻は自分の働いたお金はまるまる自分のためだけに使えている上、生活の必要経費プラスアルファを健治さんからもらっていることになります。健治さんは妻が望んだので、1年前の夏休みにハワイ旅行にも行きました。ただ、どうしてもリゾートに興味を持てませんでした。

「妻がハワイに行きたがったので、“お金は出すから友達と行きなよ”と提案したら、“そういうことじゃないだろう。あんたのために関係修復してあげようと思ったんだから、行かないでどうするのよ？”と怒られました。行ったら行ったで、“あなたは楽しくなさそう”と不満ばかり。100万円近くかけて、僕は何をしているんだと思いましたよ」

それでも健治さんは、初めて知った女性ということもあり、妻を大切に思っている。月に1回の排卵期の性交渉の努力を続けたから、結果を出したいという思いもあるそうです。

「性交渉の間こそ、妻はスマホを見ませんが、そばに置いて気にしていることはわかります」

妻が何を見ているかは、画面フィルターがかかっており見られないとのこと。また、ハワイ旅行以前から、金曜日に外泊をして土曜日の夜に帰ってくることが多かったそうです。

お盆の法事で…

膠着状態の妻との関係に、一石を投じたのは、お盆の法事でした。両親と弟一家が菩提寺に集まり、お坊さんにお経を上げてもらったとのこと。妻はその読経中もスマホを見ていたのです。弟の妻が「今はやめたほうがいいですよ」と注意します。すると妻はそのまま外に出て、車の中でスマホをいじっていたそうです。

「弟の子供たちも我慢しているのに、妻はできない。それ以来、僕側の家族を拒絶したのでしょう。1ヵ月以上、会話もなく部屋にこもってスマホばかり見ている。このままでは子供どころではありません。弟に相談すると“離婚したほうがいい。たぶん彼女は浮気をしている”と。そう言われると、全てのパズルがはまったような感覚がありました。金曜日の外泊も、妻が家にいないからリラックスできると気にしていませんでしたが、浮気だと思うと“なるほどな”と」

健治さんは「調べていただき、浮気をしていなければ離婚はしません。そして、冷凍卵子を使い、本格的な不妊治療をする」と話してから「あと、同時にスマホ依存の治療もしてもらいます」と厳しい声で続けました。

スマホ依存外来は、多くの精神科や心療内科が相談窓口を開設しています。健治さんは「今、僕に必要なのは真実を知ることなのです。弟に妻の浮気を指摘されてから、ショックで眠れなくて」とため息をついています。

まずは、健治さんに心療内科の受診を提案しつつ、調査に入ることにしました。

◇妊活は繊細なもの。夫婦で協力し合って向かわなければなかなかできないし、協力できない夫婦の間に子どもが授かったとしても、子育てでつまづきかねない。健治さんと妻はまず妊活するにあたってそこを超える必要がある。また、法事でもスマホを見ないと気がすまないほど依存症になっているのなら、子育てのときにもスマをを見続けてしまう可能性もある。依存症には心のケアが必要で、まずは現実をきちんと知る必要があるのだ。

調査の結果は後編「40歳夫が震撼、法事でスマホを見る39歳妻が「妊活しているのに妊娠しない」衝撃の理由」にて詳しくお伝えする。

