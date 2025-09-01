¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¡© ¡ÖÄ«¹×¡×¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¿ä¤·³èºÇÁ°Àþ¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¶â¸÷±Ñ¼Â¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÇÊâ¤¯´Ú¹ñ¤Î¤¤¤Þ¡×
¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»úËëËÝÌõ²È¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¤¤¤Þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹
¡¡Î®¹Ô¸ì¡¢¿·¸ì¡¢Â¤¸ì¡¢¥¹¥é¥ó¥°¡¢¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¡Ä¡Ä¿Í¡¹¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë±Ç¤¹¶À¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»úËëËÝÌõ²È¤¬¡¢¼½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤±¤ì¤É¤â´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤òËè²ó¤Ò¤È¤Ä¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ä´·½¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
#13 역조공¡ÊµÕÄ«¹×¡¿¥è¥¯¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë
¡¡»ä¤Ë¤Ï¡¢K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÍèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤«¤é¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Í¤¨¡¢역조공¡ÊµÕÄ«¹×¡¿¥è¥¯¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ä¹Ç¯¡¢¿ô¡¹¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Çä¤ì¤Ã»ÒÄÌÌõ¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¿ä¤·³èÊ¸²½¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾¯¤·¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÂ£¤êÊª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï조공¡ÊÄ«¹×¡¿¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¤È¸Æ¤Ö¡£K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤ä»É·ã¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È조공¡ÊÄ«¹×¡¿¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ²¦Ä«¤Ë¼þÊÕ¹ñ¤¬¹×Êª¤òÇ¼¤á¤ë³°¸ò´·½¬¤ò»Ø¤¹Îò»ËÍÑ¸ì¡£¤½¤ì¤¬Å¾¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¿ä¤·¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¹Ô°Ù¤â¡ÖÄ«¹×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÂç¤¤Ê²ÖÎØ¤äÅÅ¼Ö¹¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¸½¾ì¤Ë¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤òº¹¤·Æþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î´ÚÎ®¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢µÕ¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤ÎÂ¦¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¡ÖµÕÄ«¹×¡×¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬Â£¤êÊª¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¿ー¤¬¡È¤ªÊÖ¤·¡É¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤À¤Î¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢역조공¡ÊµÕÄ«¹×¡¿¥è¥¯¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¡¢K-POP¤È¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¡¢¾¯¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ÖµÕÄ«¹×¡×¤Î¥ëー¥Ä
¡¡역조공¡ÊµÕÄ«¹×¡¿¥è¥¯¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢사전녹화¡Ê²»³ÚÈÖÁÈ¤Î»öÁ°¼ýÏ¿¡¿¥µ¥¸¥ç¥ó¥Î¥Ã¥«¡Ë¡¢Î¬¤·¤Æ¡Ö사녹¡Ê¥µ¥Î¥¯¡Ë¡×¤Î¸½¾ì¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢ËÜÈÖÅöÆü¤Ë¼ýÏ¿¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÉôÊ¬¤À¤±¤ò»öÁ°¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Î¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¾Ú¤ÎÄó¼¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþÍúÎò¤Î¾ÚÌÀ¡¢ÆÃÄê¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¡Ê¥¹¥íー¥¬¥ó¤ä¸ø¼°¥é¥¤¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ë¤Î»ý»²¤Ê¤É¡¢»²²Ã¾ò·ï¤¬ºÙ¤«¤¯Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¼ýÏ¿¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¡¢Ï«ÎÏ¡¢¤ª¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤½¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢²á¹ó¤ÊÂÔµ¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿å¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ö역조공¡ÊµÕÄ«¹×¡¿¥è¥¯¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¸²½¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¡×¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¼ê»æ¤ä¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢²¿¤â¤é¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢»ä¤Î¤È°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¾ðÊóÀï¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
BTS¤ÈSEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡ÖµÕÄ«¹×¡×Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤Ë¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËBTS¤äSEVENTEEN¤¬¸«¤»¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡BTS¤Ï¡¢Twitter¤äV LIVE¡Ê´Ú¹ñÈ¯¤Î¥é¥¤¥ÖÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¢¸½ºß¤Ï¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë¸òÎ®¤·¡¢µÇ°Æü¤äÃÂÀ¸Æü¤Ë¤ÏÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä±ÇÁü¡¢¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¹Êó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ÎÄó¼¨¤¬¡¢SNS»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë"¶¦ÁÏ·¿"¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¥â¥Ç¥ë¤òÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢SEVENTEEN¤Ï¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¤é°û¤ßÊª¤ä¼ê»æ¤ò¼êÅÏ¤¹¤Ê¤É¡¢¡È¥ê¥¢¥ëÀÜ¿¨·¿¡É¤ÎµÕÄ«¹×Ê¸²½¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ê»æÆþ¤ê¤ÎÉõÅû¤òÊÂ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«ºî¤Î¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤òÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÀÂÐ±þ¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡BTS¤Î¡ÈÆü¾ïÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¡¢SEVENTEEN¤Î¡È¸½¾ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡É――¤³¤Î£²¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡¢K-POPÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢¡Ö¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ºË¾¤µ¤ì¤ë¡×¶õµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¿è¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¥°¥ëー¥×¤Î»ÑÀª¤äÀ¿°Õ¤òÂ¬¤ëÊªº¹¤·¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢µÕÄ«¹×¤ò¤á¤°¤ë¡Ö³Êº¹¡×¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥°¥Ã¥º¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÁáÄ«¤«¤éÊÂ¤ó¤À¿Í¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛ¤ë¤È¤¤Ï¡¢±¿¤äÏ«ÎÏ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢»ÏÈ¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ»öÁ°¼ýÏ¿¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ò¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï²¿¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»öÁ°¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤·¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤ÏÉõÅûÉÕ¤¤Ç¡¢¢¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤ÏÃæ¿È¤¬¼Ì¿¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈæ³Ó¤âÈô¤Ó¸ò¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¤â¤é¤¨¤¿¡¦¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼Á¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡¦»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉ¾²Á¹çÀï¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¼«ºî¥°¥Ã¥º¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤â¤¦°ìÃÊ³¬¿Ê¤ß¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤Î¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö팬나눔¡Ê¥Õ¥¡¥óÇÛÉÛ¡¿¥Ú¥ó¥Ê¥Ì¥à¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉ÷½¬¤¬¤¢¤ë¡£¸Ä¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¼«ºî¤Î¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤òÂÞµÍ¤á¤·¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÂ¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÛ¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤¬´Ú¹ñ¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤â¥Õ¥¡¥óÇÛÉÛ¤Ç±þ±ç¥°¥Ã¥º¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ç®¿´¤Ê´Ú¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÇÛÉÛ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ôÉ´¸ÄÃ±°Ì¤ÎÊª»ñ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ä¥é¥ß¥Íー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¼«ºî¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¤·¤Æ¥×¥íÊÂ¤ß¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë»Å¾å¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡È¼«¸ÊËþÂ¡É¤È¡ÈÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬º®ºß¤·¡¢SNS¤Ë¡Ö¢þ¢þ¥Ú¥ó¡Ê팬¥Ú¥ó¡á¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤µ¤ó¤ÎÇÛÉÛ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬ÊÂ¤Ù¤Ð¡¢¡Ö»ä¤â²¿¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÉÛ¥È¥ì¥«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÂº¤¤¡Ä¡×¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç³Û¤Ë¾þ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Â¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ»à¡×¡ÖÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥ê¥×¤òÈô¤Ð¤¹¡£»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤òµá¤á¤ÆÁ°Ìë¤«¤é¸½¾ìÆþ¤ê¤¹¤ëÅ°ÌëÁÈ¤ä¡¢¥È¥ì¥«¸ò´¹¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¸ò¾ÄÀ®Î©¥Ä¥¤ー¥È¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÇÛÉÛ¥°¥Ã¥º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö±¿¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¸½¾ì»²Àï¡×¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î±þ±ç¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÍ¿¤¨¤ëÂ¦¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÊÑ²½
¡¡역조공¡ÊµÕÄ«¹×¡¿¥è¥¯¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¤Ï·è¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤À¤±¤ò»ý¤ÄÊ¸²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê»æ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë"ÊÖÎé¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ø¤ÎÌóÂ«¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡Öº£²ó¤Ï¥Á¥ãー¥È¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÕÄ«¹×¤â¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬µÁÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¡ÖµÕÄ«¹×¡×¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤Î¤ªÅÚ»º¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹――»÷¤¿¹½Â¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÍ¿¤¨¤ëÂ¦¡×¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«¡£±þ±ç¤Î¤«¤¿¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢K-POP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î¡È¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¡ÉÁ´ÂÎ¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ªÊÖ¤·¤ò¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¤Þ¤¿¡È¤ªÊÖ¤·¡É¤ò¤¹¤ë¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¡¢ÊÖ¤¹¤Î¤¬Îéµ·¡É¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ë¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡역조공¡ÊµÕÄ«¹×¡¿¥è¥¯¥Á¥ç¥´¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¹Ô»ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö½¬´·¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö´üÂÔÃÍ¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ã¯¤«¤¬»ß¤á¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤ÎÄ«¹×¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶â¸÷±Ñ¼Â¡Ê¤«¤Í¤ß¤Ä¡¦¤Ò¤Ç¤ß¡Ë
1971Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£À¶Àô½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ´Ú¹ñ¤ËÅÏ¤ë¡£°ÊÍè¡¢30Ç¯¶á¤¯¥½¥¦¥ëºß½»¡£Âç¼êÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ÏÃÂêºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Î»úËëËÝÌõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¿¤á¤°¤Á´Ú¹ñ¸ì¡Ù¡Ê»ÍÊýÅÄ¸¤É§¤È¤Î¶¦Ãø¡¢Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Þ¤¹¤°»È¤¨¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÃ±¸ì½¸¡Ù¡Ê¡Ö¥è¥ó¥·¥ë¡×Ì¾µÁ¡¢ÉÞ·¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥Þ¤ÇÆÉ¤à´Ú¹ñ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢Ìõ½ñ¤Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ê¤É¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¥¦¥é¥·¥Þ¡¦¥êー