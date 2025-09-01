第７０回京成杯オータムハンデキャップ・Ｇ３は９月６日、中山競馬場の芝１６００メートルで行われる。

断然の中心となるのがエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）だ。今年１月に同舞台で行われたフェアリーＳでは３番手から楽々と抜け出し３馬身差の快勝。勝ちタイム１分３２秒８は従来のレースレコードを０秒９も更新する驚きの数字で、スピード能力の高さをまざまざと見せつけた。

続く桜花賞は１番人気に支持されるも５着に敗戦。だが、苦手な雨馬場、序盤にハイペースのラップを刻んだことを思えばよく粘ったと言っていい。前走のオークス１０着は距離が長すぎたためで、度外視できる結果だろう。今回は開幕週のきれいな馬場かつ得意の距離。何より中山マイルはトリッキーなコース形態で、舞台が合う馬はとことん合う。再び衝撃のレースを見せてくれそうだ。

対抗馬となるのはコース適性上位のダイシンヤマト（牡５歳、美浦・戸田博文厩舎、父ヤマカツエース）だ。２勝クラス、３勝クラスを中山マイルで連勝。どちらも上がり最速（タイ含む）でねじ伏せる強い競馬だった。前走は不利な大外枠でポジションが取れずに大敗したが、得意舞台に戻れば侮れない存在だろう。

前走で復調の気配が見えるニシノスーベニア（牡６歳、美浦・上原博之厩舎、父ハービンジャー）も、２勝を挙げるコースで巻き返しに期待がかかる。