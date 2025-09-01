¤Ê¤¼¡©É×¤ÎÉÔÎÑÄ´ººGPS¤ò¡¢É×¼«¿È¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ö¾×·â¤ÎÍýÍ³¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
É×¤ÎÉÔÎÑGPS¤¬ÆÏ¤¤¤¿Æü¡Ä¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¼ç¿Í¸ø¤Î¤Þ¤ê¤â¤ÈÉ×¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é10¤«·î¤È¤¤¤¦¿·º§É×ÉØ¤Ç¤¹¡£¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¾®¤µ¤¤¤¦¤½¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Þ¤ê¤â¤ÎÉ×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¸å¤Ï¤½¤Î¤¦¤½¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÉÔÎÑ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
É×¤Î¹ÔÆ°¤«¤é¾Úµò¤òÆÀ¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¤Þ¤ê¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃµÄå¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤È10Ëü±ß¤ò¤³¤¨¤ëÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÉ×¤Î¹ÔÆ°¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊâÌÜ¤È¤·¤ÆGPS¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤¿GPS¤¬ÆÏ¤¯Æü¡¢¤è¤ê¤Ë¤â¤è¤Ã¤ÆÉ×¤ÏÄê»þ¤Ç´ó¤êÆ»¤â¤»¤ºµ¢Âð¡£²¿¤È¤Þ¤ê¤â¤µ¤ó¤¬Çã¤Ã¤¿GPS¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ËÆÜÃå¤·¤Ê¤¤À³Ê¤ÎÉ×¤Ï¡¢¤½¤Î²ÙÊª¤¬²¿¤«¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½Âå¤Ï°ÂÁ´¤äËÉÈÈ¤Î¤¿¤á¤ËGPS¤â°Â²Á¤ÇÇã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤¦¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ÏÃ¯¤«¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²¿¤«¤ÈÆ®¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¿È¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê·èÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÉé¤Ã¤Æ¤Ç¤â±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»³¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë