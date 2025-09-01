◆ボーイズリーグ ドリスポカップ争奪第１３回秋季北海道大会 ▽準決勝 札幌北広島４−７札幌豊平（３１日・栗沢球場）

２回戦４試合と準決勝２試合が行われた。札幌豊平ボーイズは札幌北広島ボーイズを７―４で下し、４年ぶりの決勝進出。３番・大野蒼介中堅手（２年）が２回に走者一掃の３点二塁打を放ち、打線を勢いづけた。旭川大雪ボーイズを５―２で下し初優勝に王手をかけた札幌ボーイズとの決勝は、６日に札幌円山球場で行われる。

札幌豊平ボーイズが、６年ぶり３度目の優勝に王手をかけた。２回戦で１年生のＢチームを破った相手に、１２安打の猛攻で“敵討ち”。黒岩公二監督は「良いのも悪いのも経験。（借りを返した？）結果的にはそうですね」と笑みを浮かべた。

チームを勢いづけたのは、ムードメーカーの大野だった。指揮官は「波に乗りたかった。うまくハマれば、チームの雰囲気も変わるかな」と、この日の２回戦・苫小牧ボーイズ戦で今季初めて投手起用。その期待に応え、右腕は６回無失点と好投した。

２回戦終了から約４０分後に行われた準決勝では、３番・センターで先発出場した。１点リードで迎えた２回２死満塁の場面では「ここで打つか打たないかで流れが変わる。絶対に自分が決める」と、好投の勢いのままに内角直球を強振。左中間を破る二塁打で走者３人が生還した。４点差に広げると、その後も打線がつながり計７得点。３投手のリレーでリードを守り切った。

決勝の相手は昨年の１年生大会、今年の２年生大会で連敗している札幌ボーイズだ。「両方円山で負けている。円山でリベンジしたい」と大野。黒岩監督も「力と力の勝負をさせてもらいます。やるからには勝ちたい」。勝利の余韻に浸ることなく、ナインは試合終了後すぐにランメニューを消化した。気を引き締めて決勝に向かう。

〇…札幌北広島ボーイズは３番・岡田悠太郎遊撃手（２年）が３安打で気を吐いた。８月３０日の１回戦はランニング本塁打を含む２安打。この日の２回戦も２安打を放つと、準決勝では右前、中前、中前に次々と鋭い当たりを連発した。２年連続の決勝進出は逃したが、６日に３位決定戦、さらに１５日からは秋のリーグ戦が始まる。岡田は「次も打てるように頑張る」と力を込めた。