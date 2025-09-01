◆米女子プロゴルフツアー ＦＭ選手権 最終日（３１日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５３３ヤード、パー７２）

２３位で出た山下美夢有（花王）は７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１３アンダーの７位で大会を終えた。優勝した海外メジャーＡＩＧ全英女子オープン以来４週ぶりの実戦で、ツアー３試合連続となる今季８度目のトップ１０フィニッシュ。

１３位からスタートした畑岡奈紗（アビームコンサルティング）も６バーディー、２ボギーの６８と伸ばし、１３アンダーで７位。４月のＪＭイーグルＬＡ選手権以来４か月ぶりの１０位以内に入った。

６位で出た古江彩佳（富士通）は７３と落とし、６８の岩井千怜（ちさと、ホンダ）とともに１２アンダーで１３位。

７２の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は１０アンダーの２０位。７２の岩井明愛（あきえ、ホンダ）が９アンダーの２４位。

７５の馬場咲希（サントリー）は５アンダーで４０位。７１の西郷真央（島津製作所）は４アンダーで４５位。７２の勝みなみ（明治安田）は３アンダーで５３位だった。

単独首位で出た中国のルーキー、王馨迎（ミランダ・ワン）が７０で回り、２０アンダーで初優勝した。