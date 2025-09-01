消防団の付き合い、で終わらない夫。旅行前夜の“はしご酒”に、妻の怒りも頂点に【ママリ】

夫は飲み会が大好きで…

旦那の愚痴です。



地元の消防団に入っています。

今日は午前中に出初式があり終わり次第、自宅裏にある消防団の車庫で昼ご飯食べながら飲み会をすることは前々から言ってて今日も終わるの多分16.17時かな？と言ってたので待ってましたけどなかなか帰ってこず…途中途中LINEで何時に帰るか聞いても「まだ終わらない」と。

それで19時に「まだかかる？」と聞いたら「今から隣の市まで飲みに行こうとしとるけど行ってきて良い？」とLINEがきて流石に軽くキレちゃいました🫠🫠



というのも明日は私が友達と日帰りで旅行(県内)行く予定なので絶対に旦那は飲みすぎて次の日に二日酔いなどでダウンするから子供見とれないだろうと！

以前も車庫で飲み会の後に急遽隣の市で飲み会になり飲みすぎるなよ！と何回も忠告しても帰ってきたの夜中の2時でしかも玄関で倒れてて次の日はずっと寝込んでた事があり今回も同じ事になりそうで💦



一応旦那もLINEで「明日は起きる」「今のところ控えながら飲んどる」と来て「明日ちゃんと子供見とれるなら」と私も言い結局今飲み会に行っています。

楽しんでるのか現在LINEの返信もきません。



もし明日も二日酔いで寝込んでた場合は

日帰り旅行キャンセルしますか？

一応それでも行くつもりですけどあまりにも二日酔い酷いなら無理な気もして😓

流石に旦那も分かってると思い飲み過ぎないとは思いますけど信用は既に失ってます。

他にも細かい事でいろいろ約束は破られてるので😇





というか消防団も本当に嫌い！！

飲み会が多すぎるし家庭の事考えてない！！ 出典：



夫が飲み会でいつまでも帰ってこないのは許せますか？この記事では、翌日に予定が入っているのに夫がなかなか帰ってこないといった投稿を紹介します。前々から友人と日帰り旅行を計画していたという投稿者さん。夫にも伝え、子どもの面倒をお願いしていましたが、消防団の飲み会が二次会にまで発展し…。

前々から旅行の計画を立て楽しみにしているのに、頼りの夫が頼れない状況になるのは怒りたくなるのも分かりますよね。二日酔いで失敗している経験があるため、早めに解散してほしいという投稿者さんの願いとは裏腹に、夫は二次会へ行ってしまいました。二日酔いがひどい場合、子どもたちを預けるのは不安ですね。

二次会まで行くのは許せない！

私個人の意見ですが子ども産まれてから二次会まで飲みに行かれるのめちゃくちゃ腹立ちます！！

あと帰ってくるのか来ないのかの返信が遅いのもイライラです！笑



一次会ならまあまあ、嫌だけどいいだろうって気持ちなんで二次会？は？ってなります笑笑

ただでさえそんな感じなのに次の日二日酔いで何もできないなんて本当腹立たしいです！



自分の気持ち的には二日酔い？？そんなの知らないよ！ばいばーい！って思いますけど、子供のこと思うと行くの諦めてしまいそうですよね😭



子どもが小さいうちは二次会に行かないでほしいという思いは、多くのママが持っていることでしょう。結局、投稿者さんの夫は深夜に帰宅し、投稿者さんの頼んだ洗濯とお米の準備をしたようです。



自分の楽しい時間を確保したいのであれば、相手にもその時間があるべきですよね。お互いを思いやってたまに羽を伸ばせるようにバランスを取ることが大切だと感じました。

