ウミガメの何とも言えない表情にキュン！「お手本のような手のあげ方」と12万いいね【ママリ】

動物にも赤ちゃんにしかない愛らしさがある

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、PIP@小笠原海洋センター公式(@mt_seaturtle)さんのかわいすぎる投稿です。ウミガメをはじめとする小笠原諸島の海洋生物の保全活動などを行っているという小笠原海洋センターでは、この時期たくさんの赤ちゃんガメを見ることができるそう。表情豊かなその様子に思わずキュンとしてしまう投稿です。

人間も動物も赤ちゃんのころの愛らしさというのは特別なものがありますよね。守ってあげなくちゃ！と思わせるような何かがあるとしか思えないほど、愛おしく感じるものだと思います。





PIP@小笠原海洋センター公式(@mt_seaturtle)さんが投稿していたのは、ウミガメの赤ちゃんの何とも言えないかわいい姿でした。

©︎mt_seaturtle

可愛すぎて、毎日写真を撮ってしまいます。

海洋センターで働いてもう4年目なのに、、、

まだ新鮮に可愛いです。

手をピーンと伸ばして、キリッとした表情が何とも言えないウミガメの赤ちゃん。かわいすぎて毎日写真を撮ってしまうというスタッフさんの気持ちがこの写真だけでもよくわかりますよね。ウミガメがこんなにも表情豊かだとは思いませんでしたし、日々成長していく様子を間近で見ているスタッフさんは忙しいながらも楽しそうだなと思ってしまいますよね。



この投稿に「かわいい」「ポーズ取ってる」などさまざまなコメントがついていました。なかなか見る機会のないウミガメですが、一度見てしまったらグッと心を掴まれてしまいそうですよね。



ウミガメをはじめとして、小笠原諸島のさまざまな海洋生物の調査や保全活動を行っているという小笠原海洋センターには小笠原の歴史やウミガメの生態を学べる展示館があるそう。また、飼育エリアではウミガメの赤ちゃんを見たりエサやり体験などもできるとのことで、子どもと一緒にぜひ訪れてみたい施設ですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）