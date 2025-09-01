社員1人の早期離職がもたらす損失額は640万円。特に「営業」と「事務」で離職が頻発しています。なぜ、彼らはすぐに会社を去ってしまうのでしょうか。最新調査から見えてきたのは、採用時に企業が伝える情報と入社後の実態との間に横たわる、根深い「ギャップ」でした。

「営業」と「事務」、離職が頻発する職種が示す課題

エン・ジャパン株式会社／エン転職は、ユーザー2,502名を対象に『早期離職に関する調査』を実施しました。調査によると、入社後半年以内での早期離職を経験した人は全体の31％に達し、年代による大きな差は見られませんでした。しかし、その離職を「後悔したことがある」と回答した割合は、20代で27％、30代で21％、40代以上で17％と、若い年代ほど高くなる傾向が見られました。

後悔した理由として最も多く挙げられたのが「転職活動が大変になった」（66％）。具体的なエピソードとして、「書類選考の時点で落とされてしまいなかなか次の仕事が決まらない」（20代女性）、「早期離職の理由ばかり聞かれて、正直に回答しても理解されず根性がないと思われた」（40代女性）といった声が寄せられています。

この結果は、キャリア形成の初期段階におけるつまずきが、その後の選択肢を狭め、心理的な負担を増大させる現実を示唆しています。特に社会人経験が浅い20代にとって、短期離職という経歴は、自身のスキルやポテンシャルを十分にアピールする前に、ネガティブな先入観を持たれてしまう要因となり得ます。その結果、「雇って貰えるところを探すのに必死だった」（30代女性）というように、本来望んでいたキャリアとは異なる道を選ばざるを得なくなる状況に陥るリスクをはらんでいます。

早期離職者が辞めた際の職種は、「営業系」（22％）と「バックオフィス・事務系」（21％）が上位を占めました。営業系は、多くの企業で事業成長の要となる職種であり、常に一定数の求人が存在します。そのため、未経験者でも挑戦しやすい間口の広さがあります。しかし、その裏返しとして、入社後には成果に対する厳しいプレッシャーや、目標達成に向けた強いコミットメントが求められ、入社前に抱いていたイメージと、実際の業務内容や営業スタイルの厳しさとのギャップに悩み、早期離職に至るケースが多いと推察されます。

一方、バックオフィス・事務系もまた、未経験者歓迎の求人が多い職種です。しかし、定型的な業務が中心となることも多く、キャリアパスの多様性や成長実感が得にくいと感じる人も少なくありません。また、比較的人員の流動性が低い部署では、人間関係が固定化しやすく、職場特有の文化に馴染めなかった場合の逃げ場が見つけにくいという側面もあります。

なぜ、これほどのミスマッチが起きてしまうのでしょうか。離職理由のトップに挙げられたのは「入社前に聞いていた情報と違ったから」（38％）であり、次いで「ハラスメントに遭ったから」（30％）でした。

寄せられたエピソードには、「未経験でも大丈夫とのことで入社したが、教育担当含めて周りの方がみんな忙しすぎて放置されてしまった」（20代女性）、「求人内容や面接の際に確認した内容と異なる事が多々あった」（40代女性）、「入社前に人事担当の方に研修があると聞いていたが、一切なかった」（50代男性）など、採用段階での説明と入社後の実態との乖離を指摘する声が数多く見られました。

この問題の根底にあるのは、採用プロセスにおける「情報の非対称性」。企業側は自社の魅力を最大限に伝えようとするあまり、ポジティブな情報に偏った発信をしがちです。一方で求職者は、入社を決める前に企業のネガティブな側面やリアルな職場環境を知る機会が限られています。この情報格差が、入社後の「こんなはずではなかった」という期待値のズレを生み、離職の引き金となっています。

このことを裏付けるように、「どんな条件・制度、事前情報があれば早期離職しなかったと思いますか？」という問いに対して、実に44％の人が「事前にネガティブな情報も聞いている」ことを挙げています。これは、「良好な人間関係がある」（43％）とほぼ同等の数値であり、求職者がいかに正直で透明性の高い情報を求めているかを示しています。

損失額640万円が示す、経営マターとしての早期離職

早期離職は、求職者のキャリアに影を落とすだけでなく、企業側にも深刻なダメージを与えます。エン・ジャパンの試算によると、年収600万円の人材が6ヵ月で離職した場合の損失額は、合計で640万円にのぼります。この金額には、人材紹介会社への成功報酬といった「採用費用」（180万円）や、在籍期間中に支払った「在籍人件費」（360万円）といった直接的なコストに加え、面接に関わった社員の「採用関連人件費」（20万円）、上司が面談や引き継ぎに要した「マネジメント費用」（36万円）など、多岐にわたる間接的なコストが含まれています。

しかし、本当の損失はこの金額だけにとどまりません。一人の社員が辞めることで、残された他の社員の業務負担が増加し、チーム全体の士気が低下する可能性があります。また、後任者の採用や再教育にも同様のコストと時間がかかり、その間の機会損失も発生します。さらに、短期離職が繰り返されれば、企業の評判が低下し、将来的な採用活動にも悪影響を及ぼしかねません。早期離職は、もはや単なる人事部門の一課題ではなく、事業の継続性や成長を脅かす経営マターとして捉える必要があるのです。

