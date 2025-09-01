各局が音楽番組を相次いで制作し、“令和の再ブーム”が続く中、異彩を放っているのが『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）だ。ネット上の反響などから「1人勝ち」とも言われるほど高い評価を受けているのはなぜか？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】『CDTVライブ！ライブ！』に出演するスーツ姿のSnow Manのメンバー。他、FRUITS ZIPPERやCUTIE STREETのメンバーなども

2014年春、日本テレビが『with MUSIC』、フジテレビが『ミュージックジェネレーション』とゴールデンタイムの音楽番組がそろってスタートしました。さらにTBSも『CDTV ライブ！ライブ！』の放送時間を2時間に拡大し、長年放送されていたテレビ朝日の『ミュージックステーション』を合わせた主要4局の音楽番組がゴールデンタイムにそろい踏み。2010年代には「終わった」と言われ、ゴールデンタイムでの絶滅が噂された音楽番組が「再ブーム」と言われるほどの復活を遂げました。

しかし、そこから約1年半が過ぎた現在、ネット上の反響やアーティストの支持などで「1人勝ち」と言われているのが『CDTVライブ！ライブ！』。9月1日には3時間SPが放送されますが、その内容に「なぜ1人勝ちできたのか」という理由が表れています。この番組のどんなところが視聴者とアーティストの心をつかみ、他番組とはどんな違いがあるのでしょうか。

なぜ音楽番組は再評価されたのか

まず1年半前に音楽番組の再ブームが起きた理由について。

「音楽番組の最盛期」と言われる1980年代から1990年代は国民的なヒット曲やミリオンセラーなどの誰もが歌える楽曲が続出しました。しかし、アーティストの数が増え、好みの細分化などによってそれらが誕生しづらくなり、さらにネットで音楽を楽しむ人が増えたことで、テレビの音楽番組に対する需要がダウン。「テレビで音楽を聴く時代は終わった」とまで言われていました。

しかし、YouTubeやサブスクで音楽を楽しむ人が増えたことで、逆に一周回ってテレビで放送される音楽番組の価値がアップ。特に「YouTubeやサブスクでは見られない生放送のパフォーマンスを楽しみたい」というニーズが上がっていきました。そこに推し活ブームが加わり、「推しを応援するためにリアルタイムで音楽特番を見る」「SNSに書き込みながらファン同士で楽しむ」という人が増えたことで、業界内では音楽番組を再評価する声が徐々にあがりはじめたのです。

民放各局にとっても視聴率低下に苦しみ、特にスポンサー受けのいい若年層の個人視聴率獲得が課題とされる中、音楽番組は彼らにリアルタイムで見てもらう絶好のコンテンツ。2010年代中盤あたりから年に数回放送される大型音楽特番は一定の支持を得ていましたが、コロナ禍が明けたころにはレギュラー番組を放送したほうがいいだろうというムードに変わっていました。

ライブに徹底してこだわるスタッフ

ではなぜ『CDTVライブ！ライブ！』は民放主要4局がゴールデンタイムでそろい踏みする中、飛び抜けた存在となったのか。

最大の理由はライブにこだわったコンセプトと演出でしょう。フルサイズでの歌唱をベースにしてトークパートなどを作らない、縁のある場所や人気スポットからの生中継、特定アーティストのフェス企画など、制作サイドはこの番組でしか見られないアーティストのパフォーマンスを引き出そうとしてきました。

制作サイドがライブにこだわることによって、視聴者は動画やサブスクなどとは異なる臨場感を楽しめる上に、ライブに参加している感覚を体感できるほか、SNSを使ってファン同士で盛り上がることが可能になりました。「多くの人々が生放送を同時に見て楽しさを共有する」というテレビの原点に返るようなコンセプトと演出が令和の若年層にも響いたのでしょう。

また、ライブにこだわった演出はアーティストとの綿密な打ち合わせが必要なだけに、放送を重ねるごとに制作サイドとの信頼関係が構築されていきました。さらにその信頼関係は「季節ごとに放送される長時間の大型特番につながっていく」という好循環につながっています。

他局の追随を許さない圧倒的な質と量

もう1つの成功要因は、他局にはないTBSの思い切った編成戦略。『CDTVライブ！ライブ！』はコロナ禍に突入した2020年3月に月曜22時台でスタートしましたが、視聴率が低迷し、1年後の2021年4月に月曜21時台、1年半後の2022年10月に月曜20時台に移動するなど、苦境が続く中、試行錯誤を続けていました。

そしてライブにこだわった演出がジワジワと支持を集め、推し活ブームの追い風も加わった2024年4月に放送時間を2時間に倍増。ゴールデンタイムで2時間の音楽番組はTBS初であり、民放全体でも約35年ぶりという思い切った編成で勝負に出ました。

特筆すべきは月3回程度のペースでしっかりレギュラー放送されていること。2時間のレギュラー番組にしても月1〜2回程度の放送ではその意味はありませんが、『CDTVライブ！ライブ！』はしっかり放送回数を重ねていることに感心させられます。

さらに今夏の放送時間は圧倒的でした。まず6月30日と7月7日に2時間30分、7月14日に2時間、8月4日に2時間、8月18日に4時間、9月1日に3時間の放送。さらにTBSは7月19日にも8時間生放送の『音楽の日』を放送するなど、ライブの“質”だけでなく“量”でも他局を圧倒しています。実際、9月1日の放送が3時間であることが明かされたとき、ネット上に「あれだけ放送したばかりなのに、まだ3時間もできるの？」という驚きの声があがっていました。

“推す力”の強いアーティストが集結

質と量の両方にこだわる番組だからこそ、キャスティング力も強みの1つ。事実、今回の出演ラインナップにはそんな番組のキャスティング力が表れていました。

人気絶頂のMrs. GREEN APPLE。Snow Man、SixTONES、Travis Japan、なにわ男⼦のSTARTO勢。熱狂的なファンが多く、世界を目指すBE:FIRST。旬の女性アイドルグループであるFRUITS ZIPPER、CUTIE STREET。K-POP男女グループのILLIT、BOYNEXTDOOR。SNSでバズった、ねぐせ。、M!LK。さらに実績十分のアイナ・ジ・エンドと緑黄色社会も出演します。

出演アーティスト発表の時点でネット上が盛り上がっていたように、“推す力”の強いアーティストたちを集結させられることが、支持や反響の大きさに直結。特にダンスボーカルグループのファンたちはTBSと当番組が所属事務所の垣根を越えて競い合えるきっかけになったことを覚えているだけに「別格の音楽番組」という認識の人が多いようです。

では、他局の音楽番組はどんな現在地点にいて、『CDTVライブ！ライブ！』とはどんな違いがあるのでしょうか。

他局の音楽番組が抱える課題

テレビ朝日の『ミュージックステーション』は長寿番組らしい信頼感こそあるものの、「タモリを中心にした昭和から続く歌謡ショー」という構成は今さら変えづらいだけに、良くも悪くもアップデートされていません。

日本テレビの『with MUSIC』はスタートから約1年半が過ぎた今なお試行錯誤のまっただ中。今春に土曜20時台から22時台に移動しましたが、メインに有働由美子さんと松下洸平さんという人気者を立てたことで、音楽とトークの最適バランスを探している段階に見えます。

フジテレビの『ミュージックジェネレーション』は、そもそも過去の楽曲をフィーチャーする懐古志向のコンセプト。各局で量産されるカラオケバラエティなどの影響もあってジワジワと鮮度を失いつつあり、音楽ファンから評価の高い『FNS歌謡祭』と地続きの番組ではないことも影響力が限定的な理由の1つでしょう。

こうして他局の音楽番組を見ていくと、『CDTVライブ！ライブ！』がバラエティ要素を減らし、ライブファースト、アーティストファーストの方針を貫いていることがわかるのではないでしょうか。その方針はメインに人気タレントではなく自局の江藤愛アナウンサーを起用したことからもうかがえますし、この点も視聴者の支持を集めるポイントの1つです。

番組名にある「CDTV」というフレーズの“CD”“カウントダウン”は昭和・平成のムードを感じさせますが、そこに「ライブ！ライブ！」のコンセプトを追加・徹底することで令和のアップデートに成功したことが1人勝ちにつながったのでしょう。

