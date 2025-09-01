カレンダーは9月に突入したが、まだまだ暑いこの季節。涼しい部屋の中で読書を楽しみましょう！ おすすめの新刊4冊を紹介します。

『翠雨の人』伊与原新／新潮社／1980円

猿橋勝子の生涯（1920〜2007年）を、同じ地球科学者の著者が敬慕の念で描く。雨の不思議に魅せられた少女は長じて原子爆弾に心を痛め、ビキニ水爆実験に憤り、人工放射性物質を測る日米対決で米国の鼻を明かす。「怖い」と「面倒くさい」は男が女をマウントする時の常套句。冒頭で猿橋を「面倒くさい人」とする場面にぎょっとしたが、解題はある。清潔な文章を今回も堪能。

『ご自愛さん』矢部太郎／PHP研究所／1650円

自然体で暮らす著者の日常がいぶし銀の魅力。朝のスムージー、就寝前のお灸など新しい変化もあれば、レーシック手術をするかどうかで悩み“今のままでいい”と決断、個展に向かって久々に絵筆を持ち、デジタルでは得られない楽しさを再発見する。タイトルは手紙などの最後に書く「ご自愛ください」から。著者のマンガは、読者に届けと願う「ご自愛ください」だったのだ。

『ドラえもんと学ぶ日本美術超入門』原作／藤子・F・不二雄 監修／山下裕二 小学館 3300円

印刷が素晴らしい！ 絵巻、墨絵、屏風、幽霊画、浮世絵に限らず、縄文土器、茶碗、甲冑、螺鈿、蒔絵など工芸の世界へも案内される。雷や風など見えないものも描く日本美術は「世界でいちばん素晴らしい」と言う山下先生の弁は決して誇張ではないと思う。昨年発見されニュースにもなった本書収録の円山応挙と伊藤若冲のコラボ屏風。東京では、この9月末に初公開される。

『ババヤガの夜』王谷晶／河出文庫／748円

身長170cm超、体重75kg前後の新道依子は新宿で乱闘中、女の珍獣としてヤクザに“捕獲”される。親分の家で命じられたのは古風な服装で花嫁修業にいそしむ令嬢・尚子のボディガード。お互い理解に苦しむ存在である二人がどう変化していくのか。ババヤガとはスラブ民話に出てくる魔女のこと。女の価値に逆らった、または価値圏外に飛び出た魔女達の有り様にグッとくる。

文／温水ゆかり

※女性セブン2025年9月11日号