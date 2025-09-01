用途がズルくて爆笑！遊び心あふれるミニチュア作品に10万いいね「彼女の薬指に」「発想がユニーク」【ママリ】

くすっと笑えるミニチュア作品

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、八羽(@aoiwa_88)さんの投稿です。

今、Xでじわじわと人気を集めているのが、八羽さんが一年前に作ったという、あるミニチュア作品です。その投稿がこちら。

Ⓒaoiwa_88

Ⓒaoiwa_88

これは一年前に作った、小さい予約札

（オセロの角などを予約することができる）

「小さい予約札」、手のひらにちょこんと乗るかわいらしいサイズ感ですが、そこに書かれた文字はしっかりと「御予約席」と書かれています。「オセロの角などを予約することができる」のユーモラスなコメントとともに投稿された写真に、思わずにんまりしてしまう人が続出しました。もちろん実際にお店で使えるわけではないですが、それでもオセロの角や子どものおままごとなどに使ってみたくなる、不思議な魅力がありますね。



この投稿には「寝てる彼女の薬指につけたい」「発想がユニークで実用的な工夫になってるね。」といったリプライがついていました。小さな遊び心が人々を笑顔にしてくれる投稿でした。

