『あんぱん』相関図に“超人気キャラ”が復活「一気に…」「待ってました！」
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。
【写真あり】ファン歓喜！あの“超人気キャラ”が相関図に復活
公開されたのは、第23週「ぼくらは無力だけれど」の相関図。公式SNSは「第23週の相関図を公開 ヤムさん(阿部サダヲ)が久々の登場です！ 放送をお楽しみに」と紹介した。
ファンからは「やむおんちゃんの久々の登場嬉しいです！」「ヤムおじさんの登場が楽しみです！羽多子さんとの絡みもありそう」「やむさん待ってました！」「やむさんが！今後どんな感じで絡むのか楽しみです」「やむおんちゃん、一気に老けました？それだけ時間が経ったということですね」「風来坊のやむおんちゃん登場！またはたこさんとのコンビを願います！」などの声が寄せられている。
