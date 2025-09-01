今田美桜 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の最新相関図が公開された。

　公開されたのは、第23週「ぼくらは無力だけれど」の相関図。公式SNSは「第23週の相関図を公開　ヤムさん(阿部サダヲ)が久々の登場です！　放送をお楽しみに」と紹介した。

　ファンからは「やむおんちゃんの久々の登場嬉しいです！」「ヤムおじさんの登場が楽しみです！羽多子さんとの絡みもありそう」「やむさん待ってました！」「やむさんが！今後どんな感じで絡むのか楽しみです」「やむおんちゃん、一気に老けました？それだけ時間が経ったということですね」「風来坊のやむおんちゃん登場！またはたこさんとのコンビを願います！」などの声が寄せられている。