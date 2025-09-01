「とらやの羊羹」で知られる和菓子の老舗「とらや」（本社、東京都港区）。人気の小形羊羹に、日常的に楽しめる自宅用セットがあるのはご存じでしょうか。



【写真】「ご自宅用」は化粧箱ではなく、簡易箱入り

簡易箱のまま保管できる

オンライン限定商品の「ご自宅用 小形羊羹 30本入」（9720円）。



小形羊羹の定番の味「夜の梅」「おもかげ」「新緑」「はちみつ」「和紅茶」の5種各6本入り。贈答用と違い、化粧箱ではなく、そのままの状態で保管できる簡易箱に詰められています。また環境に配慮し、梱包には緩衝材やテープを使っていません。



「羊羹を日常的に召しあがる方や、普段の食品を少し多めに備蓄しながら消費するローリングストックとして活用されたい方におすすめです」（同社）



取り扱いは「とらやオンラインショップ」のみ（品切れの場合あり）。



小形羊羹、備蓄品になぜおすすめ？

同社では、備蓄品に小形羊羹をすすめる理由として、次の6点を挙げています。



（1）常温で長期保存できる…賞味期限は未開封で製造から1年。

（2）エネルギー補給に…低脂質で高糖質という特徴があり、効率的なエネルギー補給におすすめです。

（3）環境の変化に強い…砂糖が多く含まれているので、寒くても凍らず、炎天下でも溶けません。

（4）食べやすい…開封しやすく、切る手間もない小形羊羹。手を汚さずお召しあがりいただけます。

（5）携帯しやすい…小形羊羹は、携帯に便利な50 gの食べきりサイズです。

（6）いつものおいしさ…非常時だからこそ、ほっと安らげる味を。「備え」としての役目を終えた後も、おやつとしてお楽しみください。（同社リリースから引用）



◇



同社は室町時代後期、京都で創業。1869（明治2）年、東京に進出。1980（昭和55）年、フランス・パリに出店。現在は、直営店の赤坂店、京都一条店、TORAYA GINZAなどをはじめ、全81店舗を展開（2025年8月末現在）。小形羊羹は1本324円、単品での販売は店頭のみ。化粧箱入りは18本入6048円、24本入8100円、36本入12420円（全て税込み）など。